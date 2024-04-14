金像獎2024｜紅地毯直擊！鄧麗欣性感打扮靚絕全場 楊偲泳show北半球撼真空鍾雪瑩

金像獎2024｜陳蕾似錦鯉 陳蕾與謝安琪都是以入膊黑色長裙出現，但陳蕾的長裙全條都是珠片，感覺像一條錦鯉。至於謝安琪的髮型，就被網民形容充滿年代感。 張繼聰陪太太行紅地毯，更多次大讚謝安琪為《4拍4家族》花了不少心機，表現很好。

金像獎2024｜吳冰展示腰間三角 憑《一人婚禮》角逐最佳新演員的吳冰就成為比較有看頭的女星，她為配合電影，以白色露肩晚裝示人，腰間有一個三角形可以看到她的纖腰，打扮青春。 影后大熱的余香凝以一襲金色貼身裙出現，她表示由囡囡負責挑選。

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周家怡斷肋骨 周家怡以超密實的打扮示人，她接受強尼訪問時，表示自己沒有帶多一套衣服，而且更自爆斷了肋骨，所以不敢跟人擁抱太大力。

鍾雪瑩deep v上陣 被視為影后黑馬之一的鍾雪瑩穿上碎花外衣，與《填詞L》團隊踏上紅地毯，她更疑似真空上陣。 同樣被視為黑馬之一的衛詩雅，與金燕玲同是以白色造型出場。衛詩雅的裙加上長長的白色裙擺，極似仙子。

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楊偲泳脹卜卜現身 《毒舌大狀》共獲10項提名，黃子華、王丹妮同樣有份角逐影帝、影后，而同劇的楊偲泳則入圍角逐「最佳女配角」，她表示為了出席頒獎禮更特意做gym，坦言成效一般，畫面見到她的衣服令她豐滿的北半球非常有睇頭。直播時，楊偲泳一個側身更是令人大流鼻血。