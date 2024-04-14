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娛樂
2024-04-14 17:58:00

金像獎2024｜紅地毯直擊！鄧麗欣性感打扮靚絕全場 楊偲泳show北半球撼真空鍾雪瑩

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金像獎2024｜《年少日記》團隊，以卓亦謙老婆打扮最性感。(蘇文傑攝)

金像獎2024｜《年少日記》團隊，以卓亦謙老婆打扮最性感。(蘇文傑攝)

《第42屆香港電影金像獎》（金像獎2024）今晚(14)在尖沙咀文化中心大劇院舉行，大會紅地毯邀請入圍的電影團隊陸續登場。過去紅地毯都是女星必爭之地，大多都會穿上特別戰衣搭焦點，惟紅地毯舉行了一半，大部份女星的打扮都比較密賓，反觀卓亦謙的太太更有睇頭。

金像獎2024｜卓亦謙老婆打扮最性感。(林俊源攝) 金像獎2024｜卓亦謙老婆打扮最性感。(林俊源攝) 金像獎2024｜卓亦謙老婆打扮最性感。(林俊源攝)

金像獎2024｜陳蕾似錦鯉

陳蕾與謝安琪都是以入膊黑色長裙出現，但陳蕾的長裙全條都是珠片，感覺像一條錦鯉。至於謝安琪的髮型，就被網民形容充滿年代感。

張繼聰陪太太行紅地毯，更多次大讚謝安琪為《4拍4家族》花了不少心機，表現很好。

金像獎2024｜陳蕾。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜陳蕾。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜陳蕾。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜張繼聰、謝安琪(林俊源攝) 金像獎2024｜張繼聰、謝安琪(林俊源攝)

金像獎2024｜吳冰展示腰間三角

憑《一人婚禮》角逐最佳新演員的吳冰就成為比較有看頭的女星，她為配合電影，以白色露肩晚裝示人，腰間有一個三角形可以看到她的纖腰，打扮青春。

影后大熱的余香凝以一襲金色貼身裙出現，她表示由囡囡負責挑選。

金像獎2024｜吳冰打扮算是性感。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜吳冰打扮算是性感。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜吳冰打扮算是性感。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜陳漢娜打扮有點師奶。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜余香凝與老公。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜余香凝。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜余香凝。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜余香凝與老公陸政渡。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜許月湘 金像獎2024｜林保怡、余香凝 金像獎2024｜《白日之下》團隊。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜黃妍。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜余香凝。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜《白日之下》團隊。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜梁雍婷。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜《白日之下》團隊。(蘇文傑攝)

▼金像獎2024｜紅地毯直擊靚相▼

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金像獎2024｜余安安及劉天蘭。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜《第42屆香港電影金像獎》紅地毯盛況。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜岑寧兒。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜姜大衛夫婦。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜《第42屆香港電影金像獎》紅地毯盛況。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜《第42屆香港電影金像獎》紅地毯盛況。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜《第42屆香港電影金像獎》紅地毯盛況。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜盧鎮業。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜黃梓樂。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜《第42屆香港電影金像獎》紅地毯盛況。(蘇文傑攝)

周家怡斷肋骨

周家怡以超密實的打扮示人，她接受強尼訪問時，表示自己沒有帶多一套衣服，而且更自爆斷了肋骨，所以不敢跟人擁抱太大力。

金像獎2024｜張繼聰、謝安琪(林俊源攝)周家怡打扮超密實，但仍騷腿加分。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜周家怡打扮超密實，但仍騷腿加分。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜周家怡打扮超密實，但仍騷腿加分。(蘇文傑攝)

鍾雪瑩deep v上陣

被視為影后黑馬之一的鍾雪瑩穿上碎花外衣，與《填詞L》團隊踏上紅地毯，她更疑似真空上陣。

同樣被視為黑馬之一的衛詩雅，與金燕玲同是以白色造型出場。衛詩雅的裙加上長長的白色裙擺，極似仙子。

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金像獎2024｜《填詞L》團隊。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜鍾雪瑩 (蘇文傑攝) 金像獎2024｜鍾雪瑩 (蘇文傑攝) 金像獎2024｜鍾雪瑩 (蘇文傑攝) 金像獎2024｜麗英 (蘇文傑攝) 金像獎2024｜麗英 (蘇文傑攝) 金像獎2024｜《填詞L》團隊。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜鍾雪瑩 (蘇文傑攝)

▼金像獎2024｜《不日成婚2》團隊靚相▼

金像獎2024｜衛詩雅(林俊源攝) 金像獎2024｜《不日成婚2》團隊(蘇文傑攝) 金像獎2024｜衛詩雅(蘇文傑攝) 金像獎2024｜陳家樂(蘇文傑攝) 金像獎2024｜衛詩雅(蘇文傑攝) 金像獎2024｜金燕玲。(蘇文傑攝)

楊偲泳脹卜卜現身

《毒舌大狀》共獲10項提名，黃子華、王丹妮同樣有份角逐影帝、影后，而同劇的楊偲泳則入圍角逐「最佳女配角」，她表示為了出席頒獎禮更特意做gym，坦言成效一般，畫面見到她的衣服令她豐滿的北半球非常有睇頭。直播時，楊偲泳一個側身更是令人大流鼻血。

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《毒舌大狀》團隊。(林俊源攝) 《毒舌大狀》團隊。(林俊源攝) 《毒舌大狀》團隊。(林俊源攝) 《毒舌大狀》團隊。(林俊源攝) 《毒舌大狀》團隊。(林俊源攝) 《毒舌大狀》團隊。(林俊源攝) 《毒舌大狀》團隊。(林俊源攝) 《毒舌大狀》團隊。(林俊源攝) 《毒舌大狀》團隊。(林俊源攝) 《毒舌大狀》團隊。(林俊源攝)

鄧麗欣超性感

頒獎嘉賓的打扮比起有份角逐獎項的演員，打扮更有心思。鄧麗欣(Stephy)夥拍林明禎出場，Stephy的see-through黑色打扮，艷絕全場，就連在旁的林明禎亦被比下去。

另外，早前傳被封殺的Angelababy亦現身負責頒獎，她一改以往黑天鵝打扮，以白色的晚裝示人。久違幕前的林熙蕾亦以頒獎嘉賓身份出場，以黑色露肩晚裝踏上紅地毯，魅力依然。

金像獎2024｜林明禎、鄧麗欣。(林俊源攝) 金像獎2024｜林明禎、鄧麗欣。(林俊源攝) 林明禎、鄧麗欣。(林俊源攝) 金像獎2024｜林明禎、鄧麗欣。(林俊源攝) 金像獎2024｜Angelababy及馮德倫。(林俊源攝) 金像獎2024｜Angelababy。(林俊源攝) 金像獎2024｜Angelababy。(林俊源攝) 金像獎2024｜Angelababy。(林俊源攝) 金像獎2024｜鄧麗欣。(林俊源攝) 金像獎2024｜Angelababy。(林俊源攝) 金像獎2024｜Angelababy。(蘇文傑攝)
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