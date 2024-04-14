金像獎2024｜紅地毯直擊！鄧麗欣性感打扮靚絕全場 楊偲泳show北半球撼真空鍾雪瑩

金像獎2024｜《年少日記》團隊，以卓亦謙老婆打扮最性感。(蘇文傑攝)

陳蕾與謝安琪都是以入膊黑色長裙出現，但陳蕾的長裙全條都是珠片，感覺像一條錦鯉。至於謝安琪的髮型，就被網民形容充滿年代感。張繼聰陪太太行紅地毯，多次大讚謝安琪為《4拍4家族》花了不少心機，表現很好。

金像獎2024｜吳冰展示腰間三角

憑《一人婚禮》角逐最佳新演員的吳冰，就成為比較有看頭的女星，她為配合電影，以白色露肩晚裝示人，腰間有一個三角形可以看到她的纖腰，打扮青春。

影后大熱余香凝以一襲金色貼身裙出現，她表示由囡囡負責挑選。