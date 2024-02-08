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娛樂
2024-02-08 10:45:00

金像獎2024｜細數滄海遺珠 《命案》林家楝Lokman未獲提名好費解

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金像獎2024｜細數滄海遺珠 《命案》林家楝Lokman未獲提名好費解

金像獎2024｜細數滄海遺珠 《命案》林家楝Lokman未獲提名好費解

第42屆香港電影金像獎尋日公布提名名單，去年備受推崇嘅《白日之下》獲得本屆最多嘅16項提名，而《年少日記》及年度鉅製《金手指》都獲得12項提名。

《白日之下》獲得本屆最多嘅16項提名，林保怡將角逐最佳男主角 余香凝憑《白日之下》嘅演出成為影后大熱 命案 大鵬力壓影帝林家楝，將角逐金像獎最佳男主角 許鞍華《詩》

滄海遺珠逐粒數

每年提名名單一出，都會引起討論，而今年都有唔少演員同作品成為滄海遺珠。

同上個月公布嘅第三十屆香港電影評論學會大獎得獎名單作對比，最值得討論嘅係《命案》2位主角林家楝及MIRROR隊長楊樂文(Lokman)，居然未能角逐金像獎最佳男主角或男配角。家楝同Lokman係帶動《命案》故事同主題嘅重要人物，表現亦不遜色，而且入圍電影評論學會最佳男演員最後一輪投票嘅6位演員當中，只有家楝同Lokman未獲金像獎提名，反而另外4人（黃梓樂《年少日記》／吳慷仁《但願人長久》／大鵬《第八個嫌疑人》／梁朝偉《金手指》）分別打入男主角同男配角5強。
 

類似情況同樣出現喺女演員獎之上，《但願人長久》嘅謝咏欣成為唯一一位打入電影評論學會最佳女演員最後一輪投票，但並冇得到金像獎最佳女主角或女配角嘅候選人，不過謝咏欣就入圍角逐金像獎最佳新演員。

最佳導演及編劇提名。喺香港電影評論學會大獎上，李子俊憑《第八個嫌疑人》獲最佳導演，最佳編劇由祝紫嫣《但願人長久》，但係最後佢地2位都未獲金像獎提名，十分爆冷。

以2個頒獎禮嘅提名名單作對比，唔係要比較邊個比較公正，而係睇出兩者之間評審口味嘅差距原來可以好大。最佳電影方面，香港電影評論學會大獎最後一輪投票嘅5套戲當中，只有《命案》同《年少日記》打入金像獎5強，另外3套《但願人長久》、《第八個嫌疑人》及《詩》都未算獲得金像獎青睞，尤其是許鞍華執導、揉合對談與紀錄片形式嘅《詩》，直情喺金像獎0提名。
 

原文刊登於 電影LOL

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