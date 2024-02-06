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娛樂
2024-02-06 19:13:07

金像獎2024｜鄭啟泰報幕一職暫缺 爾冬陞監製《白日之下》《年少日記》全入圍飲得杯落

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爾冬陞監製兩部作品均入圍，他強調不會操控賽果，全由選民投票。(羅錦鴻攝)

第42屆香港電影金像獎將於4月14日舉行，今日(6日)在尖沙咀舉行記招宣讀入圍名單。金像獎主席爾冬陞監製的《白日之下》和《年少日記》全入圍，令他鬆一口氣，「做主席咁多年都未試過咁緊張，好驚一個有，一個冇，跟住夜晚要去心理輔導，依家放心晒！」

應屆金像獎創作總監的簡君晋，表示自第38屆開始在金像獎的創作組內幫手，有很多不同的導演，不同的崗位都好落力去幫手，所以不會太擔心應付不來。提到他憑《白日之下》角逐「最佳導演」及「新晉導演」，而電影更獲最多提名，他表示大會宣讀名單時心情非常緊張，但程度都不及爾冬陞，自己亦不敢想太多，「全部攞曬就好難，因為我哋歷時都好幾年，有好多好兄弟、演員、台前幕後一起努力，所以有啲斬獲已經好夠。」

應屆金像獎創作總監的簡晋君(左)憑《白日之下》入圍角逐導演獎。

鄭啟泰猝逝報幕員懸空

談到鄭啟泰猝逝，令金像獎報幕員一位懸空，爾冬陞說︰「我睇到新聞都好唔舒服，雖然我同鄭啟泰無咩私交，但每次都係金像獎見到，我都覺得佢好溫文好nice guy，所以希望佢未婚妻堅強啲。」問到會找誰人代替，簡君晋說︰「因為好突然，同埋鄭啟泰佢要求好高，一直幫金像獎好多年。我哋未諗到，所以我哋會再研究。」

談到爾冬陞過去多次透露，希望可以有人接手做金像獎協會席，他表示好難迫人去做，因為有些人未必適合或無興趣做，「可能金像獎主席個位俾人覺得好麻煩，好多嘢搞，所以我都同行家講，如果要做主席唔使驚，因為製作創作好多人，搵贊助班底好完整，所以希望睇下邊位有興趣考慮下，我要湊女呀！」

姜大衛入圍團年飯開香檳

姜大衛憑《白日之下》入圍角逐男配角，問到爾冬陞有沒有特別開心，他向記者笑謂︰「你未出世嗰陣佢都攞亞洲影帝，我諗佢都唔會太激動，我諗年三十晚我都會準備支香檳賀下佢。」他又透露姜大衛現時很享受生活，獎項及片酬都並非他拍戲的首要考慮因素，最重要可以享受拍攝工作。

對於金像獎經常被指是小圈子選舉，爾冬陞稱每年都有這些質疑，「金像獎董事局咁多年，一定要維持個公平性，所有制度都一直有修改，就係防範有人造票。如果有啲工作人員，佢可能投返自己參與嗰部戲，呢啲人之常情可以理解，但如果我哋將個投票人數量擴大，就減低呢啲情況。」他又指並非得獎的都是大製作，其實一些小眾電影也會獲獎，希望大家可以相信金像獎的選民。

爾冬陞希望可以有人接手做金像獎協會主席。

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