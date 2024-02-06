金像獎2024｜鄭啟泰報幕一職暫缺 爾冬陞監製《白日之下》《年少日記》全入圍飲得杯落

第42屆香港電影金像獎將於4月14日舉行，今日(6日)在尖沙咀舉行記招宣讀入圍名單。金像獎主席爾冬陞監製的《白日之下》和《年少日記》全入圍，令他鬆一口氣，「做主席咁多年都未試過咁緊張，好驚一個有，一個冇，跟住夜晚要去心理輔導，依家放心晒！」

應屆金像獎創作總監的簡君晋，表示自第38屆開始在金像獎的創作組內幫手，有很多不同的導演，不同的崗位都好落力去幫手，所以不會太擔心應付不來。提到他憑《白日之下》角逐「最佳導演」及「新晉導演」，而電影更獲最多提名，他表示大會宣讀名單時心情非常緊張，但程度都不及爾冬陞，自己亦不敢想太多，「全部攞曬就好難，因為我哋歷時都好幾年，有好多好兄弟、演員、台前幕後一起努力，所以有啲斬獲已經好夠。」