《第42屆香港電影金像獎》今晚(14日)在尖沙咀文化中心大劇院舉行，陳蕾擔任開幕表演嘉賓。劉嘉玲以「龍蝦裝」出場頒發「最佳新演員」及「新晉導演」。謝咏欣憑《但願人長久》奪最佳新演員，而卓亦謙就憑住《年少日記》奪「新晉導演」。 謝咏欣哽咽多謝大會頒發獎項，因為是對她一個很大的認同。她又多謝《但願人長久》的導演祝紫嫣及監製，令她可以加入這個團隊。她稱如果沒有台前幕後任何一位，都沒法令《但願人長久》成事，很開心可以參與演出。她表示未來的路還有很長，她會繼續努力。

希望未來的自己繼續相信 卓亦謙在致辭時則特別讀出所有演員名單，他更表示要多謝太太，笑謂獲此獎會有獎金，可以加家用。他更向未來的自己寄語，表示未來可能遇上失敗的時候，但一直有很多人都在身邊，支持及相信著他，所以希望未來的自己也要繼續相信自己。

《金手指》連奪5幕後獎項 其後大會請出大AL演唱最佳原創電影歌曲《Let's Get To The Top》，之後由許光漢及袁澧林頒發兩個幕後獎項，包括最佳視覺效果由《金手指》的黃智力及潘志恒奪得；最佳美術指導同樣由《金手指》的林子僑奪得。

《金手指》掃幕後獎項 接著由陳湛文及周家怡頒發「最佳服裝造型設計」，由《金手指》的文念中獲得。柯煒林及吳冰負責頒發「最佳攝影」，同樣由《金手指》的潘耀明獲得。