《金手指》連奪5幕後獎項

其後大會請出大AL演唱最佳原創電影歌曲《Let's Get To The Top》,之後由許光漢及袁澧林頒發兩個幕後獎項,包括最佳視覺效果由《金手指》的黃智力及潘志恒奪得;最佳美術指導同樣由《金手指》的林子僑奪得。