熱門搜尋:
金像獎2024 DSE 2024 雪龍2號 台灣花蓮地震 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 泰峯 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-04-14 20:03:16

金像獎2024｜《金手指》連掃5獎！謝咏欣奪最佳新演員 卓亦謙獲頒「新晉導演」

分享：
金像獎2024｜謝咏奪最佳新演員，卓亦謙獲頒新晉導演。

金像獎2024｜謝咏奪最佳新演員，卓亦謙獲頒新晉導演。

《第42屆香港電影金像獎》今晚(14)在尖沙咀文化中心大劇院舉行，陳蕾擔任開幕表演嘉賓。劉嘉玲以「龍蝦裝」出場頒發「最佳新演員」及「新晉導演」。謝咏欣憑《但願人長久》奪最佳新演員，而卓亦謙就憑住《年少日記》奪「新晉導演」。

謝咏欣哽咽多謝大會頒發獎項，因為是對她一個很大的認同。她又多謝《但願人長久》的導演祝紫嫣及監製，令她可以加入這個團隊。她稱如果沒有台前幕後任何一位，都沒法令《但願人長久》成事，很開心可以參與演出。她表示未來的路還有很長，她會繼續努力。

金像獎2024｜謝咏欣憑《但願人長久》奪最佳新演員。(蘇文傑攝)

金像獎2024｜謝咏欣憑《但願人長久》奪最佳新演員。(蘇文傑攝)

希望未來的自己繼續相信

卓亦謙在致辭時則特別讀出所有演員名單，他更表示要多謝太太，笑謂獲此獎會有獎金，可以加家用。他更向未來的自己寄語，表示未來可能遇上失敗的時候，但一直有很多人都在身邊，支持及相信著他，所以希望未來的自己也要繼續相信自己。

金像獎2024｜卓亦謙就憑住《年少日記》奪「新晉導演」。(蘇文傑攝)

金像獎2024｜卓亦謙就憑住《年少日記》奪「新晉導演」。(蘇文傑攝)

《金手指》連奪5幕後獎項

其後大會請出大AL演唱最佳原創電影歌曲《Let's Get To The Top》，之後由許光漢及袁澧林頒發兩個幕後獎項，包括最佳視覺效果由《金手指》的黃智力及潘志恒奪得；最佳美術指導同樣由《金手指》的林子僑奪得。

金像獎2024｜大AL演繹最佳原創電影歌曲。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜袁澧林與台灣男神許光漢頒發幕後獎項。 金像獎2024｜最佳視覺效果由《金手指》定黃智力、潘志恒奪得。 金像獎2024｜最佳美術指導由《金手指》林子僑奪得。

《金手指》掃幕後獎項

接著由陳湛文及周家怡頒發「最佳服裝造型設計」，由《金手指》的文念中獲得。柯煒林及吳冰負責頒發「最佳攝影」，同樣由《金手指》的潘耀明獲得。

 

Ad Block
金像獎2024｜陳漢娜 金像獎2024｜陳湛文及周家怡出場頒發「最佳服裝造型設計」。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜「最佳服裝造型設計」由《金手指》的文念中獲得。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜「最佳攝影」由《金手指》的潘耀明獲得。 金像獎2024｜柯煒林及吳冰負責頒發「最佳攝影」。

鄧麗欣換衫頒獎

「最佳編」則由《命案》的游乃海、李春暉獲得，並由鄧麗欣及林明禎頒發。二人換上另一條裙出場，鄧麗欣以露肩紫色晚裝現身，有別紅地毯的噴血造型。

「最佳動作設計」由《爆裂點》的董瑋獲得。「最佳音響效果」則由《金手指》的Nopawat Likitwong。Nopawat Likitwong上台表示今日是他的生日，換言之這個獎成為他的生日禮物。《金手指》共獲12個提名，已先奪得5個獎項

金像獎2024｜《最佳編劇》則由《命案》的游乃海、李春暉獲得。 金像獎2024｜林明禎與鄧麗欣頒發最佳編劇。(蘇文傑攝) 金像獎2024｜林明禎與鄧麗欣頒發最佳編劇。 金像獎2024｜林明禎與鄧麗欣頒發最佳編劇。 金像獎2024｜林明禎與鄧麗欣頒發最佳編劇。 金像獎2024｜林明禎與鄧麗欣頒發最佳編劇。 金像獎2024｜林明禎與鄧麗欣頒發最佳編劇。
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受