金像獎2024｜關於香港電影金像獎的N件事 鄭啟泰離世邊個報幕？

第四十二屆香港電影金像奬將於4月14日舉行，早前亦公布了今屆所有獎項的提名名單。本屆金像獎主視覺設計以一座清澈透亮的金像獎獎座，表達「一場戲、一句對白、一個眼神……即使在銀幕上只閃現片刻，都可成為永恆經典」的主題，並象徵著各齣永垂不朽的電影。 香港電影金像獎由香港電影金像獎協會舉辦，屬香港電影界盛事，同時也是華語電影界最重要獎項之一。趁住金像獎舉行在即，一於與大家回顧關於金像獎的二三事。 重溫歷屆金像奬海報︰

金像獎的獎座變化 在1991年之前，金像獎的獎座沒有固定設計。第一屆為「Y」字人形，第二屆則是一個小金人托起一卷菲林，而第三屆則是一個立方體，有一個藍色水晶立方在一個黑色獎座上。第四屆至第九屆，獎座由雕刻家麥顯揚先生設計，銅像是一個以高速向前奔跑的形態，表面凹凸不平。去到第十屆金像獎，則是單手捧起明珠，由菲林圍繞住女神身體造型的獎座，自此一直沿用至今。獎座以銅鑄造，圓球則是鍍銀，重五磅半，有指女神的造型是以1979年香港小姐冠軍鄭文雅的身形作為設計藍本。

金像獎的主題音樂是誰創作？ 現時大家在金像獎聽到的主題音樂，由著名作曲家、電影配樂家、歌手盧冠廷創作，自第15屆開始沿用至今。在此之前，金像獎沒有固定的音樂。盧冠廷曾表示，當時一定是有人認定其才華，所以才找他負責作曲。他指金像獎每年都會舉辦，而自己有首作品可以每年都播，因此是一種榮幸，可說是不枉此生。他又曾經透露，金像獎早期常常面對財政壓力，所以他是分毫不收為金像獎創作主題曲。直至早年，盧冠廷才收到金像獎協會通知，獲得版權稅。

金像獎最年長及最年輕影帝是誰？ 每年金像獎的「最佳男、女主角」均是焦點之一。謝賢於第40屆香港電影金像獎以85歲之高齡憑《殺出個黃昏》獲最佳男主角，也是他從影超過半世紀以來首次獲得影帝獎項，成為史上最年長的影帝。至於最年輕獲得影帝頭銜的是梁家輝，當時26歲的他，憑住《垂簾聽政》在第3屆香港電影金像獎獲得最佳新演員及最佳男主角的提名，最後更獲頒影帝。

金像獎最年長及最年輕影后是誰？ 影后方面，羅蘭於2000年以65歲之齡，憑《爆裂刑警》奪得第19屆香港電影金像獎最佳女主角殊榮。至於最年輕的影后，便是林碧琪，她在17歲時便憑《靚妹仔》獲得第二屆金像獎影后，但她當時未有出席頒獎禮。有傳她拍畢該片後，便未婚懷孕，最後下嫁杜麗莎胞弟便告息影。這亦是她唯一一套參與過的電影。此外，鮑起靜於2016年以67歲之齡，以《大手牽小手》角逐第36屆金像獎影后，成為最年長的入圍女演員。

誰是金像獎獲最多提名卻落空演員？ 提到最佳女主角入圍次數最多的演員，非張艾嘉莫屬，合共獲得12次提名，但她只曾先後在87年及02獲頒影后。其次是鄭秀文(Sammi)，共獲10次提名，在第21屆金像獎更憑《瘦身男女》、《同居蜜友》及《鍾無艷》獲3個影后提名，直到第41屆，她終於心憑《流水落花》奪得影后寶座。至於演技公認了得的鮑起靜，共獲得6次女配角提名，但無一獲獎。金燕玲是獲女配角提名最多次的女演員，今年她再憑《不日成婚2》角逐女配獎項。

金像獎難忘衣著是誰？ 自第10屆香港電影金像獎頒獎禮起，大會仿照奧斯卡金像獎設立正規的紅地氈通道，亦即俗稱的「星光大道」，每年出席的明星都會盛裝打扮。03年香港爆發沙士，佈景版上特別寫上向醫護人員致敬的字眼，星光大道亦收起了紅地氈，改名為愛心大道。 2009年起，金像獎增設一個「典禮最佳衣着獎」（分設男女明星），頒發給當晚在星光大道上最耀目的男女明星。數到最經典衣著，「發哥」周潤發及林嘉欣就曾以牛仔褲上陣。在第6屆金像獎上，發哥就身穿乾濕褸、牛仔褲上台領「最佳男主角」。由於發哥在此之前連續兩屆都獲得提名，盛裝打扮卻空手而回，於是他當時抱住陪跑心態出席，索性以輕鬆打扮上陣，沒料到正正成為當屆影帝，連他上台時也不禁自嘲。 林嘉欣於02年出席第21屆金像獎，以《男人四十》同時角逐最佳新演員獎及最佳女配角獎，首次參加金像獎便收穫豐富。然而，嘉欣當時以牛仔褲示人，引來不少批評。事後她解釋，因為試了40多套服飾仍未能找到合心水的一套，於是索性以牛仔褲上陣。翌年她收到大會的邀請卡時，卡上備註不能穿牛仔褲行紅地氈。

那部電影於金像獎獲獎最多？ 由第一屆至今，獲獎最多的電影是由王家衛執導、梁朝偉及章子怡等主演的《一代宗師》。電影獲14項提名，最後奪得12個獎項，成為史上獲獎最多的電影。在過去八、九十年代，亦都有當代獲獎最多的電影。八十年代是梅艷芳及張國榮主演的《胭脂扣》，共奪得7個獎項；九十年代是張曼玉和黎明主演的《甜蜜蜜》，獲7個獎項；千禧年代共有兩套電影獲頒8個獎項，分別是《臥虎藏龍》(2001年)及《投名狀》(2008年)。由黎明和甄子丹主演的《七劍》，在第25屆金像獎獲11項提名，包括「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳女配角」等，但最後全軍覆沒，捧蛋收場。

那部電影取得金像獎大滿貫？ 大滿貫即是同一部電影囊括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」及「最佳男、女主角」獎項，許鞍華執導的《女人四十》，在第15屆金像獎中成為史上首部大滿貫電影。16年之後，她執導的《桃姐》成為了第二部大滿貫電影。 至於演技大滿貫電影，則於第35屆金像獎中出現，由翁子光執導的《踏血尋梅》，包辦「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」及「最佳新演員」。 謝霆鋒則是首位大滿貫金像獎演員，他於1999年憑《新古惑仔之少年激鬥篇》陳浩南一角獲得「最佳新演員」；2010年憑《十月圍城》鄧四弟獲得「最佳男配角」，之後在2011年憑《線人》的「細鬼」榮獲「最佳男主角」。

金像獎雙胞胎 金像獎史上發生過兩次「打和」的情況，第二屆出現兩位影帝，當年由《最佳拍檔》麥嘉及《提防小手》洪金寶雙雙奪得「最佳男主角」。去到第8屆，「最佳編劇」由《胭脂扣》及《三人世界》同時獲得。出現皆大歡喜的原因，是早期的機制由評審團討論而得出賽果，雖然制度一直改善，然而去到第8屆仍然出現同分情況。及後大會再修改機制，如投票的比重不同，令同分的情況不複再。 金像獎有甚麼機制？ 金像獎是由已停辦的《電影雙周刊》設立，由於當時正值香港電影新浪潮的開始，所以得獎者都是新浪潮的中堅分子。當時的評審是以影評上的藝術及人文為考慮準則。之後開始建立提名機制，先由影評人在首輪投票選出提名名單，再由電影從業員及影評人組成的評審團進行第二輪評選，最後得出結果。 隨住金像獎的發展，評審的制度逐步完善，其後更加入香港演藝人協會、香港導演協會、香港編劇協會等參與統籌，讓獎項更具認受性。時至今日，香港電影金像獎的評審機制由「第一輪一百人評審團」及合乎資格的「香港電影金像獎選民」投票選出入圍名單，再由「第二輪五十人專業評審團」投票選出最終結果，在各獎項中得票最高的首五名可獲進入第二輪評選。之後由「第二輪專業評審團」及金像獎十四個屬會會員，聯同香港作曲家及作詞家協會會員選出得獎者。

誰會擔任報幕員？ 從2012年第31屆香港電影金像獎開始，每位頒獎嘉賓出場時，現場螢幕間或播出相應嘉賓的過往演出片段。該現場報幕員由鄭啟泰於第31屆頒獎典禮起擔任，但他本人於今年2月離世， 第41屆香港電影金像獎成為鄭啟泰最後一屆擔任現場報幕員的頒獎典禮，爾冬陞早前受訪時，表示該位置懸空，因此今屆報幕員成為其中一個焦點。

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