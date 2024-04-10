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娛樂
2024-04-10 10:30:00

金像獎2024｜關於香港電影金像獎的N件事 鄭啟泰離世邊個報幕？

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第四十二屆香港電影金像獎將於2024年4月14日假香港文化中心舉行。

第四十二屆香港電影金像獎將於2024年4月14日假香港文化中心舉行。

四十二屆香港電影金像奬將於414日舉行，早前亦公布了今屆所有獎項的提名名單。本屆金像獎主視覺設計以一座清澈透亮的金像獎獎座，表達「一場戲、一句對白、一個眼神……即使在銀幕上只閃現片刻，都可成為永恆經典」的主題，並象徵著各齣永垂不朽的電影。

香港電影金像獎由香港電影金像獎協會舉辦，屬香港電影界盛事，同時也是華語電影界最重要獎項之一。趁住金像獎舉行在即，一於與大家回顧關於金像獎的二三事。

重溫歷屆金像奬海報︰

首屆香港電影金像獎海報。 第3屆香港電影金像獎海報。 第35屆香港電影金像獎海報。 第38屆香港電影金像獎海報。 第39屆香港電影金像獎海報。 第40屆香港電影金像獎海報。

金像獎的獎座變化

1991年之前，金像獎的獎座沒有固定設計。第一屆為「Y」字人形，第二屆則是一個小金人托起一卷菲林，而第三屆則是一個立方體，有一個藍色水晶立方在一個黑色獎座上。第四屆至第九屆，獎座由雕刻家麥顯揚先生設計，銅像是一個以高速向前奔跑的形態，表面凹凸不平。去到第十屆金像獎，則是單手捧起明珠，由菲林圍繞住女神身體造型的獎座，自此一直沿用至今。獎座以銅鑄造，圓球則是鍍銀，重五磅半，有指女神的造型是以1979年香港小姐冠軍鄭文雅的身形作為設計藍本。

金像獎的主題音樂是誰創作？

現時大家在金像獎聽到的主題音樂，由著名作曲家、電影配樂家、歌手盧冠廷創作，自第15屆開始沿用至今。在此之前，金像獎沒有固定的音樂。盧冠廷曾表示，當時一定是有人認定其才華，所以才找他負責作曲。他指金像獎每年都會舉辦，而自己有首作品可以每年都播，因此是一種榮幸，可說是不枉此生。他又曾經透露，金像獎早期常常面對財政壓力，所以他是分毫不收為金像獎創作主題曲。直至早年，盧冠廷才收到金像獎協會通知，獲得版權稅。

香港電影金像獎的音樂由盧冠廷創作，他坦言一直有個夢想有一部作品是可以每年播出。

金像獎最年長及最年輕影帝是誰？

每年金像獎的「最佳男、女主角」均是焦點之一。謝賢於第40屆香港電影金像獎以85歲之高齡憑《殺出個黃昏》獲最佳男主角，也是他從影超過半世紀以來首次獲得影帝獎項，成為史上最年長的影帝。至於最年輕獲得影帝頭銜的是梁家輝，當時26歲的他，憑住《垂簾聽政》在3屆香港電影金像獎獲得最佳新演員及最佳男主角的提名，最後更獲頒影帝。

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喬宏憑《女人四十》於69歲時獲得影帝。 喬宏領獎時，在頒獎台上的第一句致詞便說：「願將榮耀歸於神」。 太保憑《叔．叔》於第39屆金像獎奪得影帝，但因為疫情關係，不設頒獎禮。 謝賢憑《殺出個黃昏》角逐影帝。 謝賢於第38届香港金像獎獲頒「終身成就獎」，由特首林鄭月娥頒獎。 梁家輝當年只得26歲，便憑《垂簾聽政》 稱帝。 梁家輝憑《垂簾聽政》在第3屆香港電影金像獎稱帝。 梁家輝14次入圍「最佳男主角」，4次獲獎。圖為第32屆金像獎，梁家輝憑《寒戰》奪影帝。

金像獎最年長及最年輕影后是誰？

影后方面，羅蘭於2000年以65歲之齡，憑《爆裂刑警》奪得19屆香港電影金像獎最佳女主角殊榮。至於最年輕的影后，便是林碧琪，她在17歲時便憑《靚妹仔》獲得第二屆金像獎影后，但她當時未有出席頒獎禮。有傳她拍畢該片後，便未婚懷孕，最後下嫁杜麗莎胞弟便告息影。這亦是她唯一一套參與過的電影。此外，鮑起靜於2016年以67歲之齡，以《大手牽小手》角逐第36屆金像獎影后，成為最年長的入圍女演員。

羅蘭與劉德華在第19屆金像獎獲影后、影帝。(網上圖片) 羅蘭憑《爆裂刑警》奪得第19屆香港電影金像獎最佳女主角殊榮。 嗚~~我掛住煮餸，唔記得煮飯呀！ 羅蘭至今仍活躍娛樂圈。 林碧琪憑《靚妹仔》封后，她拍攝這部戲時只得15、6歲。 林碧琪憑《靚妹仔》成為歷來最年輕影后。 林碧琪在《靚妹仔》中有不少大膽鏡頭。 林碧琪在《靚妹仔》中有不少大膽鏡頭。 林碧琪在《靚妹仔》中有不少大膽鏡頭。

誰是金像獎獲最多提名卻落空演員？

提到最佳女主角入圍次數最多的演員，非張艾嘉莫屬，合共獲得12次提名，但她只曾先後在87年及02獲頒影后。其次是鄭秀文(Sammi)，共獲10次提名，在第21屆金像獎更憑《瘦身男女》、《同居蜜友》及《鍾無艷》獲3個影后提名，直到第41屆，她終於心憑《流水落花》奪得影后寶座。至於演技公認了得的鮑起靜，共獲得6次女配角提名，但無一獲獎。金燕玲是獲女配角提名最多次的女演員，今年她再憑《不日成婚2》角逐女配獎項。

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張艾嘉入圍角逐影后11次，當中有2次獲獎。 鄭秀文曾多次角逐影后寶座，但全都空手而回。 鮑起靜6次入圍角逐女配角，今屆又能否撼低一眾年輕演員呢？ 張曼玉與梁朝偉是史上獲得影后及影帝次數最多的演員。

金像獎難忘衣著是誰？

自第10屆香港電影金像獎頒獎禮起，大會仿照奧斯卡金像獎設立正規的紅地氈通道，亦即俗稱的「星光大道」，每年出席的明星都會盛裝打扮。03年香港爆發沙士，佈景版上特別寫上向醫護人員致敬的字眼，星光大道亦收起了紅地氈，改名為愛心大道。

2009年起，金像獎增設一個「典禮最佳衣着獎」（分設男女明星），頒發給當晚在星光大道上最耀目的男女明星。數到最經典衣著，「發哥」周潤發及林嘉欣就曾以牛仔褲上陣。在第6屆金像獎上，發哥就身穿乾濕褸、牛仔褲上台領「最佳男主角」。由於發哥在此之前連續兩屆都獲得提名，盛裝打扮卻空手而回，於是他當時抱住陪跑心態出席，索性以輕鬆打扮上陣，沒料到正正成為當屆影帝，連他上台時也不禁自嘲。

林嘉欣於02年出席第21屆金像獎，以《男人四十》同時角逐最佳新演員獎及最佳女配角獎，首次參加金像獎便收穫豐富。然而，嘉欣當時以牛仔褲示人，引來不少批評。事後她解釋，因為試了40多套服飾仍未能找到合心水的一套，於是索性以牛仔褲上陣。翌年她收到大會的邀請卡時，卡上備註不能穿牛仔褲行紅地氈。

鄭秀文與劉青雲在第32屆香港電影金像獎獲頒「最佳衣著」。 發哥曾以牛仔褲配乾濕褸出席金像獎。 沒想到抱住陪跑心態便獲得影帝寶座。 發哥自己也不禁在台上自嘲。 林嘉欣這身打扮令人印象難忘，事後她解釋因為找不到合心水的服飾。 2003年，林嘉欣收到大會請柬提醒不要穿牛仔褲。 03年金像獎遇上沙士，但頒獎禮如期舉行，佈景版更有向醫護人員致敬的字眼。 03年的金像獎因為沙士問題，部份參與人士戴上口罩。

那部電影於金像獎獲獎最多？

由第一屆至今，獲獎最多的電影是由王家衛執導、梁朝偉及章子怡等主演的《一代宗師》。電影獲14項提名，最後奪得12個獎項，成為史上獲獎最多的電影。在過去八、九十年代，亦都有當代獲獎最多的電影。八十年代是梅艷芳及張國榮主演的《胭脂扣》，共奪得7個獎項；九十年代是張曼玉和黎明主演的《甜蜜蜜》，獲7個獎項；千禧年代共有兩套電影獲頒8個獎項，分別是《臥虎藏龍》(2001)及《投名狀》(2008)。由黎明和甄子丹主演的《七劍》，在第25屆金像獎獲11項提名，包括「最佳電影」、「最佳導演」及「最佳女配角」等，但最後全軍覆沒，捧蛋收場。

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《一代宗師》在香港電影金像獎上，成為獲獎最多的電影。 梅艷芳及張國榮主演的《胭脂扣》，成80年代獲獎最多的電影。 張曼玉和黎明主演的《甜蜜蜜》，是90年代獲獎最多的電影。 《投名狀》成00年代獲獎最多的電影之一。 《臥虎藏龍》成00年代獲獎最多的電影之一。

那部電影取得金像獎大滿貫？

大滿貫即是同一部電影囊括「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳編劇」及「最佳男、女主角」獎項，許鞍華執導的《女人四十》，在第15屆金像獎中成為史上首部大滿貫電影。16年之後，她執導的《桃姐》成為了第二部大滿貫電影。

至於演技大滿貫電影，則於第35屆金像獎中出現，由翁子光執導的《踏血尋梅》，包辦「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」及「最佳新演員」。

謝霆鋒則是首位大滿貫金像獎演員，他於1999憑《新古惑仔之少年激鬥篇》陳浩南一角獲得「最佳新演員」；2010年憑《十月圍城》鄧四弟獲得「最佳男配角」，之後在2011年憑《線人》的「細鬼」榮獲「最佳男主角」

《女人四十》是首部金像獎大滿貫電影。 《桃姐》是另一部大滿貫電影，同樣由許鞍華執導。 《踏血尋梅》是演技大滿貫的電影，白只更包辦「最佳男配角」及「最佳新演員」。 謝霆鋒於1999年奪得「最佳新演員」。 謝霆鋒於10年在第29屆金像獎拿下男配角獎項。 謝霆鋒於11年憑《線人》的「細鬼」在第30屆金像獎榮獲「最佳男主角」。 謝霆鋒獲頒影帝那年，與張栢芝一同踏上紅地氈。(圖片:香港電影金像獎網頁) 當霆鋒上台領獎時，栢芝在台下心情激動。

金像獎雙胞胎

金像獎史上發生過兩次「打和」的情況，第二屆出現兩位影帝，當年由《最佳拍檔》麥嘉及《提防小手》洪金寶雙雙奪得「最佳男主角」。去到第8屆，「最佳編劇」由《胭脂扣》及《三人世界》同時獲得。出現皆大歡喜的原因，是早期的機制由評審團討論而得出賽果，雖然制度一直改善，然而去到第8屆仍然出現同分情況。及後大會再修改機制，如投票的比重不同，令同分的情況不複再。

金像獎有甚麼機制？

金像獎是由已停辦的《電影雙周刊》設立，由於當時正值香港電影新浪潮的開始，所以得獎者都是新浪潮的中堅分子。當時的評審是以影評上的藝術及人文為考慮準則。之後開始建立提名機制，先由影評人在首輪投票選出提名名單，再由電影從業員及影評人組成的評審團進行第二輪評選，最後得出結果。

隨住金像獎的發展，評審的制度逐步完善，其後更加入香港演藝人協會香港導演協會香港編劇協會等參與統籌，讓獎項更具認受性。時至今日，香港電影金像獎的評審機制由「第一輪一百人評審團」及合乎資格的「香港電影金像獎選民」投票選出入圍名單，再由「第二輪五十人專業評審團」投票選出最終結果，在各獎項中得票最高的首五名可獲進入第二輪評選。之後由「第二輪專業評審團」及金像獎十四個屬會會員，聯同香港作曲家及作詞家協會會員選出得獎者。

現在金像獎的賽果，是由「第二輪專業評審團」及金像獎十四個屬會會員，聯同香港作曲家及作詞家協會會員選出得獎者。 麥加與洪金寶在第2屆金像獎一齊稱帝。

誰會擔任報幕員？

201231屆香港電影金像獎開始，每位頒獎嘉賓出場時，現場螢幕間或播出相應嘉賓的過往演出片段。該現場報幕員由鄭啟泰於第31屆頒獎典禮起擔任，但他本人於今年2月離世， 41屆香港電影金像獎成為鄭啟泰最後一屆擔任現場報幕員的頒獎典禮，爾冬陞早前受訪時，表示該位置懸空，因此今屆報幕員成為其中一個焦點。

鄭啟泰擔任金像獎報幕員長達10年，可惜他已離世。

按圖觀看完整金像獎2024提名名單：

第四十二屆香港電影金像獎最佳女主角提名。 第四十二屆香港電影金像獎新晉導演提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳原創電影歌曲提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳攝影提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳動作設計提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳編劇提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳男配角提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳男主角提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳亞洲華語電影提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳視覺效果提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳電影提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳音響效果提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳導演提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳女配角提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳美術指導提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳服裝造型設計提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳剪接提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳原創電影音樂提名。 第四十二屆香港電影金像獎最佳新演員提名。

常見問題：

第四十二屆香港金像獎頒獎典禮何時舉行？

第四十二屆香港金像獎頒獎典禮將於今個星期日4月14日假香港文化中心舉行。

香港金像獎最年長及最年輕的影帝是誰？

如謝賢得獎，他將會以85歲成為史上最年長的影帝詳情請按此

 

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