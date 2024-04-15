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娛樂
2024-04-15 08:00:00

金像獎2024｜黃子華緊張《毒舌大狀》捧蛋收場 呼籲大家入場支持《填詞L》

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《毒舌大狀》獲得「最佳電影」，黃子華等非常開心。

《毒舌大狀》獲得「最佳電影」，黃子華等非常開心。

《第42屆香港電影金像獎》昨晚(14)在尖沙咀文化中心大劇院舉行《毒舌大狀》獲頒「最佳電影」，黃子華在台上致辭時表現激動，他出席慶功宴時，坦言整晚心情尤如坐過山車，「諗住放棄，同老闆諗住走！點知忽然間上番去，仲要係代表團體嘅獎，更加圓滿

黃子華直認很緊張《毒舌大狀》有沒有獎。

黃子華直認很緊張《毒舌大狀》有沒有獎。

好想拎個獎俾導演

他表示當頒發最佳男主角時，眼見《毒舌大狀》整晚都沒有獎，所以當下心情很緊張，「當下我心想︰『可唔可以俾我上台攞個獎想送俾導演』，但冇囉！朝偉攞獎，佢係應得嘅。我哋唔好運就冇囉，點知收尾又有，仲要係團體獎，係最重要個獎，好開心」剛從多明尼加共和國完成劇集拍攝的王丹妮表示很開心，因為可以趕回來見證《毒舌大狀》拎獎，自己失落影后沒有感到難過。

《毒舌大狀》可以獲「最佳電影」，子華表示感覺很圓滿。

《毒舌大狀》可以獲「最佳電影」，子華表示感覺很圓滿。

支持《填詞L》

子華亦不忘呼籲大家支持《填詞L》，他表示自己亦曾試過拿錢拍戲，更是蝕本收場，所以希望大家可以多多支持《填詞L》的導演黃綺琳和監製黃鐧。問到《毒舌大狀》會否開續集，子華表示當然希望，他說︰「剛才冇機會講，導演、編劇搵咗一個真正大律師嚟現場，睇下每句對白，每句律師都話唔合符法律精神，導演就話合符的話會唔好睇大家係咁拗，係好長時間，一部咁嘔心瀝血作品，點可以一個獎都冇，我就咁樣好緊導演、編劇好值得攞個！」

《填詞L》與《毒舌大狀》一齊出席慶功宴。 《填詞L》與《毒舌大狀》一齊出席慶功宴。 《填詞L》與《毒舌大狀》一齊出席慶功宴。

與導演掙扎求存中

他又提到導演拍完《毒舌大狀》之後，一直未有下一部作品，「都係係好鬼窮，我同佢都係掙扎求存中，我都係之後拍得一套戲咋！有人叫佢開拍第二集，佢堅持唔拍續集，寧願拍其他題材，佢咁堅持係要值得支持。

 

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吳煒倫表明不會開拍《毒舌大狀》續集。

吳煒倫表明不會開拍《毒舌大狀》續集。

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