金像獎2025｜《九龍城寨之圍城》Disney+串流上線 《破·地獄》頒獎禮前夕4.21上架

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮將於4 月27日舉行，以榮獲18項提名的《破·地獄》，及由香港紅到日本掀起熱潮、榮獲14項提名的《九龍城寨之圍城》最為矚目，被觀眾捧為兩大奪獎熱門，兩片還於本月在Disney+串流上架。

《九寵城寨之圍城》憑高度還原舊日三不管之地「九龍城寨」以及漫畫化的角色造型與精彩追逐對打情節，掀起懷舊熱潮。舊式香港情懷味道帶領作品衝出香港，於日本引發熱潮，成為近年少見於海外具備影響力的港產電影。「城寨四少」成為林峯、張文傑、胡子彤、劉俊謙的代表作之一，其中林峯更憑主角「陳洛軍」榮獲本屆金獎像最佳男主角提名，問鼎影帝寶座。《九龍城寨之圍城》更代表香港參戰第97屆奧斯卡金像獎最佳國際劇情片，亦是香港史上第二套破億港元票房的港產電影，成績斐然。