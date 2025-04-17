金像獎2025｜《九龍城寨之圍城》Disney+串流上線 《破·地獄》頒獎禮前夕4.21上架

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮將於4 月27日舉行，以榮獲18項提名的《破·地獄》，及由香港紅到日本掀起熱潮、榮獲14項提名的《九龍城寨之圍城》最為矚目，被觀眾捧為兩大奪獎熱門，兩片還於本月在Disney+串流上架。
《九寵城寨之圍城》憑高度還原舊日三不管之地「九龍城寨」以及漫畫化的角色造型與精彩追逐對打情節，掀起懷舊熱潮。舊式香港情懷味道帶領作品衝出香港，於日本引發熱潮，成為近年少見於海外具備影響力的港產電影。「城寨四少」成為林峯、張文傑、胡子彤、劉俊謙的代表作之一，其中林峯更憑主角「陳洛軍」榮獲本屆金獎像最佳男主角提名，問鼎影帝寶座。《九龍城寨之圍城》更代表香港參戰第97屆奧斯卡金像獎最佳國際劇情片，亦是香港史上第二套破億港元票房的港產電影，成績斐然。
《破·地獄》以兩代神級笑匠許冠文及黃子華相隔32年後再度合作為話題，電影以香港殯儀業為題材，透過道教喪禮法事儀式「破地獄」，以紥實感人的生死以及兩代溝通等多項議題，成功俘虜大量觀眾。作品的港澳票房累積高達1.6億港元，不僅成為香港史上最高票房華語電影，更成功登上香港史上中西電影最高票房第三位！《破·地獄》即將於4月21日於Disney+串流上架，而《九龍城寨之圍城》亦現已於該平台獨家上線。除此之外，今屆金像獎另外兩部獲提名電影 《海關戰線》及《盜月者》同樣亦經已在Disney+平台上供串流欣賞。