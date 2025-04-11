金像獎2025｜公布殿堂級榮譽 徐克與施南生獲頒「終身成就奬」

香港電影金像獎協會今日（11日）公布「第四十三屆香港電影金像獎」最高榮譽「終身成就獎」及「專業精神獎」得獎人，分別由傳奇導演徐克及知名電影製作人施南生獲頒「終身成就獎」，而「專業精神獎」得主則是資深配音演員姜小亮和韓冬青伉儷，表彰他們多年來為香港電影界作出卓越貢獻，其努力和成就激勵同行電影工作者。

香港電影金像奬協會主席爾冬陞代表董事局向徐克、施南生、姜小亮及韓冬青道賀，爾主席讚揚徐克在電影創作上努力不懈追求卓越勇於突破，創造了無數經典作品；施南生以其國際視野及出色的市場推廣能力，多年來不遺餘力將港產片推廣至國際影壇。爾主席同時褒揚姜小亮和韓冬青數十年來專注投入港產片的國語配音工作，讓世界各地華人透過他們精彩的配音演繹觀賞港產電影佳作，為推動香港電影到中外華語市場的幕後功臣。