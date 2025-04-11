金像獎2025｜公布殿堂級榮譽 徐克與施南生獲頒「終身成就奬」

香港電影金像獎協會今日（11日）公布「第四十三屆香港電影金像獎」最高榮譽「終身成就獎」及「專業精神獎」得獎人，分別由傳奇導演徐克及知名電影製作人施南生獲頒「終身成就獎」，而「專業精神獎」得主則是資深配音演員姜小亮和韓冬青伉儷，表彰他們多年來為香港電影界作出卓越貢獻，其努力和成就激勵同行電影工作者。
香港電影金像奬協會主席爾冬陞代表董事局向徐克、施南生、姜小亮及韓冬青道賀，爾主席讚揚徐克在電影創作上努力不懈追求卓越勇於突破，創造了無數經典作品；施南生以其國際視野及出色的市場推廣能力，多年來不遺餘力將港產片推廣至國際影壇。爾主席同時褒揚姜小亮和韓冬青數十年來專注投入港產片的國語配音工作，讓世界各地華人透過他們精彩的配音演繹觀賞港產電影佳作，為推動香港電影到中外華語市場的幕後功臣。
徐克於1979年首次執導《蝶變》，在四十多年的導演生涯中，一直保持旺盛的創作力，他不僅執導了多部經典電影，更於1984年與施南生共同創立「電影工作室」，監製的多部作品中，最為膾炙人口有1986年監製吳宇森執導的《英雄本色》，創造了男性浪漫黑幫片潮流；1987年監製程小東導演的古裝片《倩女幽魂》，是結合玄幻鬥法與幽怨淒美的人鬼戀故事；1992年監製由程小東執導、改編自金庸名著的《笑傲江湖II東方不敗》，帶起新一波武俠片風潮；而他自己執導的《黃飛鴻》系列將經典角色與中國近代歷史結合，沉寂多時的功夫片得以重振聲威。
徐克的創新還包括技術上的突破，1983年他執導的《新蜀山劍俠》引入荷李里活特技師，首次以西方特技手法拍攝中國傳統武俠小說中的御劍飛行、群仙飛遁等奪目壯觀場面，為觀眾提供全新的視覺體驗。多年來，徐克所執導和監製的佳作源源不絕，部部別樹一格，以題材內容廣泛、創意風格獨特、手法創新多變見稱，其中多部作品源自中國古典故事及香港電影傳統，經過他的明快節奏處理，直接表達情感以及華麗包裝，舊經典在他的手中頓成為新典範，經得起時間考驗，並以超卓技藝與嶄新視覺體驗而具有獨特的藝術成就。