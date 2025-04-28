金像獎2025｜劉嘉玲頒獎言論超爆笑 「人肥歌雞舞賤」改成「人chok歌精舞勁」

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮今日在文化中心舉行，劉嘉玲負責頒獎「最佳男主角」，她出場時論盡5位有份入圍角逐影帝的人選，言論非常有趣，單是討論區便火速洗了一整版。

劉嘉玲走到台前時，已被台下叫：「又係你嘅？」她說︰「係呀！又係我，我本身係嚟陪梁生嚟頒獎，但就收到小寶打電話俾我，叫我幫手頒獎。佢話『係呀！呢個獎你頒係最適合！』我的確對最佳男主角眼光獨到，嚟緊呢幾年都係我負責頒，所以你哋呢班提名最佳男主角嘅後生仔，記得叫聲嘉玲姐！」台下即傳來男聲大叫「嘉玲姐！」她即答道︰「乖啦！」

論盡5位候選影帝 當劉嘉玲數盡五位影帝候選人時，她表示自己細細個已經看許冠文做戲，「你已經打扮好成熟，我好佩服你嘅遠見，好有策略性將以前年紀同依家個年紀拉近距離 ，咁多年都冇見你變個樣，到依家都冇眼紋、頸紋，真係羨慕死人！」 接著她談到劉青雲時，當她想講「異曲同工之妙」時卻罕有地發台瘟，講錯「異工同曲」。她續指跟劉青雲都是電視台訓練班同學，「我個時已經覺得青雲大過我好多！但咁多年都冇老過，係咪皮膚黑啲襟老啲呢？古仔係咪呀？怪唔知你成日曬燈！」

爆梁朝偉唔肯染髮 當數到郭富城，她就指城城太靚仔，「你知唔知身上有個缺點？就係你無缺點！你係完美！城城，我話你知，你唯一缺點係太靚仔，太靚仔好阻礙演技。」 台下即傳來「梁朝偉都好靚仔」，嘉玲姐今聽到即答：「梁朝偉係好靚仔，但梁朝偉好在唔知自己好靚仔，同埋佢唔介唔介意自己好靚仔。」她指老公不介意自己靚唔靚仔，見他兩鬢斑白，更大爆叫老公染髮都唔肯染髮。她續指城城知道自己好靚仔，亦好介意自己是否靚仔，但知道她在電影扮哨牙仔，認為演員要像他勇於突破自己。

人肥歌雞舞賤 及後她指早幾年見游學修很青靚白淨，並問為何這幾年變得如此殘？她續說︰「呀！你個台唔玩！」隨即全場爆笑拍手掌。嘉玲姐說︰「唔緊要！最重要諗清方向，向前行，唔好笑！認真做！」她又將王晶早前的金句「人肥歌雞舞賤」改成「人chok歌精舞勁」形容林峯，並著他做番自己，繼續chok落去。