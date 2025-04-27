金像獎2025｜劉青雲十八度提名最佳男主角 靠《爸爸》四度封帝

第43屆香港電影金像獎頒獎禮在香港文化中心大劇院隆重舉行，劉嘉玲頒擔任獎嘉賓，再次負責頒發最佳男主角，結果由第18次入圍金像獎最佳男主角的劉青雲憑《爸爸》再度封帝，今次是青雲第四度獲得金像獎最佳男主角。
劉青雲1982年加入無綫，成為第12期無綫電視藝員訓練班學生，跟劉嘉玲屬同屆同學。劉青雲台上領獎時表示慶幸一班前輩都有出席盛會，因為若前輩們沒有出席，他就成為頒獎禮上的前輩，青雲除了多謝自己太太郭藹明外，還有特別「爸爸」，他所指的就是其飾演戲中「爸爸」的真實人物。劉青雲在台上發表得獎感受：「今晚係一個好特別嘅晚上，我第一套拍嘅電影喺我21歲嘅時候，同姜大偉拍 《聽不到的說話》，我今日都見到好多嘅前輩喺度，《爸爸》俾我一種好奇怪嘅過程，令我知道太多嘢唔知道，拍完之後我以為自己知道，但其實唔知道，多謝團隊，多謝我嘅太太，特別要多謝《爸爸》裏面嗰一位爸爸。」
劉嘉玲爆梁朝偉唔肯染頭髮
至於嘉玲姐今次站台不失幽默作風，自言揀最佳男主角的確眼光獨到，立即贏得全場熱烈掌聲，不過當她想講「異曲同工之妙」時卻罕有地發台瘟，講錯「異工同曲」。當劉嘉玲數盡五位影帝候選人時，當數到郭富城，她就指城城太靚仔，台下即傳來「梁朝偉都好靚仔」，嘉玲姐今聽到即答：「梁朝偉係好靚仔，但梁朝偉唔知自己好靚仔。」她指老公亦唔介意自己靚唔靚仔，見他兩鬢斑白，更大爆叫老公染髮都唔肯染。