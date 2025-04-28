金像獎2025｜劉青雲四度封影帝仍緊張 爆恩愛金句讚郭藹明(有片)

劉青雲在後台受訪時，談到第四度獲封金像影帝，劉青雲坦言上台仍緊張，「攞獎就係咁奇妙，每個演員自己套戲同角色付出很大努力，睇到佢哋真情流露，好令我覺得感動，呢個獎最重要係提醒咗我有幾幸運。」今次能「一家三口」獲獎，他直言，當看到谷祖琳和蘇文濤付出努力獲獎，已感大功告成，完成心願，他特別提到谷祖琳是兩女之母，仍能豁出去，對她深表尊重和開心。

至於為何郭藹明沒有現身，青雲指太太比較深閨，主力幕後工作，「雖然佢今日沒出現，佢嘅影子喺你面前。」他解釋一身打份服飾，都由太太主理，又大爆兩人恩愛事，「我有時講笑話佢唔理我，其實我哋會附近酒店租間房，佢喺房幫我打點一切，其實佢點會唔理我。」