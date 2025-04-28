金像獎2025｜劉青雲四度封影帝仍緊張 爆恩愛金句讚郭藹明(有片)

劉青雲在後台受訪時，談到第四度獲封金像影帝，劉青雲坦言上台仍緊張，「攞獎就係咁奇妙，每個演員自己套戲同角色付出很大努力，睇到佢哋真情流露，好令我覺得感動，呢個獎最重要係提醒咗我有幾幸運。」今次能「一家三口」獲獎，他直言，當看到谷祖琳和蘇文濤付出努力獲獎，已感大功告成，完成心願，他特別提到谷祖琳是兩女之母，仍能豁出去，對她深表尊重和開心。
至於為何郭藹明沒有現身，青雲指太太比較深閨，主力幕後工作，「雖然佢今日沒出現，佢嘅影子喺你面前。」他解釋一身打份服飾，都由太太主理，又大爆兩人恩愛事，「我有時講笑話佢唔理我，其實我哋會附近酒店租間房，佢喺房幫我打點一切，其實佢點會唔理我。」
體會兩難 籲寬容
拍《爸爸》遇到很多預期之外，難以想像的難忘事，他分享其中一場為亡妻選陪葬衫的戲，「比我想像中困難好多，唔知道邊樣嘢俾佢帶走，邊樣嘢應該留返俾自己，如果你好錫嗰個人，佢好鍾意嗰件衫，件衫應該陪住佢，定應該陪住自己，原來會產生好複雜嘅情感。」
電影觸及歧視精神病患者問題，青雲直言看過相關書籍，深感是兩難，看電影始終跟現實處境，不同角度有不同感受，「當現實生活發生，呢個屋企喺你屋企隔離，你會有唔同睇法，我覺得呢個係好難解說，好難解決的問題，大家要好寬容面對，件事先有轉機。」他坦言香港向來有歧視，「好難話應該點樣做，希望大家透過電影，可清楚了解，讓自己寬容一點，當然講就容易，做就好困難，但我覺得始終有個開始。」