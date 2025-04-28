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娛樂
2025-04-28 14:00:00

金像獎2025｜劉青雲戥衛詩雅拎影后好開心︰佢真係捱咗好耐

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劉青雲對於衛詩雅拎影后大感高興。(蘇文傑攝)

劉青雲對於衛詩雅拎影后大感高興。(蘇文傑攝)

《爸爸》在「第43屆香港電影金像獎」包辦3個演員獎項，分別是「最佳男主角」、「最佳女配角」及「最佳新演員」。劉青雲出席慶功宴時，特別提到衛詩雅，表示對方憑《破．地獄》封影后是「無話可說」。

劉青雲大讚衛詩雅是位特別女演員。

劉青雲大讚衛詩雅是位特別女演員。

談起出爐影后衛詩雅，青雲稱見到對方拎獎感到很高興。他表示以前曾跟衛詩雅合作過，指對方真的捱了一段很長的時間，是一位很特別的女演員，「佢拎獎真係無說話好講！好TOUCHING，我算係去最多下，今晚係數一數二令我最touching，雖然我係第4次拎，但我上到台都係好緊張。因為我好受其他演員感染，佢哋力量同情緒係好真實。」更不忘呼籲大家要看入圍的電影。

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劉青雲坦言衛詩雅終於捱出頭來。

劉青雲坦言衛詩雅終於捱出頭來。

四度拎影帝仍緊張

青雲坦言今次參與頒獎禮的心情很奇怪，他解釋說︰「我見到其他演員拎獎，好開心見到佢哋用好大努力，得到好好獎項，佢哋真情流露。我覺得今次金像獎頒獎禮係好成功，見到好有力量同活力，有好多新演員同導演加入，我覺得呢個係好重要，令我好感動。」

古天樂唔會停

對於好友古天樂失落男配角，他表示對方都不感失落，所以大家不用感失望，更笑謂古天樂如太多戲拍，可以分些給其他人。他又指古天樂是一個熱愛工作的人，並指對方早前頸部鑲入鈦金屬，相信他眼睛的問題不大，就算叫他多休息也沒用，但他的努力成就了很多東西。 他又認為不止香港電影有問題，其他行業也面對不同困難，「應該大家要一齊努力，唔好只係為自己，要整體好先好，如果佢個行業唔好，都冇錢去睇戲，應該大家都要互相幫手，香港人應該要團結，大家幫下手。」

劉青雲表示今次再獲影帝的心情比以往更緊張。

劉青雲表示今次再獲影帝的心情比以往更緊張。

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