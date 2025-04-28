金像獎2025｜朱栢康首奪男配角：肯定咗我堅持嘅心 《破·地獄》導演陳茂賢堅持拍香港題材 (有片)

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮昨晚(27日)已圓滿結束，朱栢康首度奪得最佳男配角獎，他領獎返回後台受訪時，仍然心情激動高呼好緊張，又示範吹色士風式嘴爆獎座。談到在頒獎台上激動致謝，他自爆凌晨5時才寫好致謝辭，最初稿要讀3至4分鐘，經多番修改後仍有遺漏，腦海一片混亂。 談到2020年憑《金都》入圍最佳男主角，但頒獎禮因疫情而取消，今次是否圓夢時，他直白表示，「短期內係，我我仲有好多夢，男主角獎我想攞，女主角女配角都想攞。我覺得係呢個階段的短期成績表，呢個獎同時亦肯定咗我堅持嘅心，我一定會繼續努力，因為太愛表演藝術。」



與陳茂賢相擁而哭 朱栢康獲獎時與陳茂賢導演相擁而哭，他表示兩人先後在3齣電影合作，「友誼增長得好快，大家好交心，好知道面對緊乜嘢，畢竟已四字頭，大家人生遇到差唔多嘅事情，我哋花好多時間傾偈，摸酒杯底時都好知道大家糾結，對呢個世界嘅睇法，所以好多謝佢坐我隔籬，成件事輕鬆同開心好多。」 千絲萬縷的誤解 朱栢康分享演繹角色的最大領悟，他認為在人生成長歷程中，難免在生活、職場或人際相處時被誤解，當遇到誤解時，很多時都會好不忿，「這角色表述一種誤解背後，其實喺有千絲萬縷的原因形成，希望郭志斌角色，令觀眾有少少反思，主動理解佢哋正在誤解嘅人。」