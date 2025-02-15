金像獎2025｜李琳琳從影逾60年首獲金像獎提名 談善言角逐影后：多謝天下間所有媽媽

《第43屆香港電影金像獎》於昨日情人節(2月14日)公布19個獎項提名名單，由楊曜愷執導、區嘉雯和李琳琳合演的《從今以後》獲5項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角和最佳女配角，更為從逾60年的李琳琳帶來首個金像獎提名。而談善言亦憑《虎毒不》首次入圍角逐金像影后。

談善言開心與盧鎮業雙雙入圍 談善言早前憑《虎毒不》奪下人生首座影后獎項，成本屆電影評論學會大獎「最佳女演員」，今次再下一城衝擊金像獎影后，她表示：「非常感恩，很榮幸能夠和咁多優秀的電影人一齊參與這個年度業界盛事，更興奮是能和我的對手盧鎮業雙雙獲得提名，可以一齊行紅地毯！謝謝YT和陳小娟導演、以及所有參與這套電影的人帶我們來到這裏。更要多謝天下間所有的媽媽們，希望能令更多人留意《虎毒不》這套電影。」 演其夫的盧鎮業入圍角逐最佳男配角，他表示：「好高興同談善言一齊入圍，感謝大家見到淑貞同阿偉。多謝導演陳小娟嘅信任，試鏡嗰日非常緊張，到宜家仍然印象深刻。希望電影能陪伴正在經歷艱難時刻、進退維谷嘅人。」《虎毒不》將於4月公映。

爾冬陞為二嫂李琳琳拉票 《從今以後》導演楊曜愷感恩影片上映近一年，仍獲金像獎評選委員支持，「我特別欣喜看到嘉雯和琳琳因其真摯動人的演技攜手入圍『最佳女主角』及『最佳女配角』。《從今以後》於去年在柏林國際電影節啟航，過去的12個月如夢似幻。獲得『最佳電影』的提名，對我們每位為電影付出努力的團隊成員來說，都是一種莫大的肯定。今年的競爭異常激烈，能與如此優秀的作品同場競技，我感到非常榮幸。祝賀所有其他提名者！」爾冬陞昨日(14日)受訪時，笑言會為入圍最佳男女配角的秦沛、二嫂李琳琳拉票。