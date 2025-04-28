金像獎2025｜楊受成揚言要簽林家謙：唔簽佢我就係龜蛋 陳茂賢獲准拍歌舞片

「第43屆香港電影金像獎」頒獎典禮昨晚已圓滿結束，《破·地獄》奪得5個獎項，包括最佳女主角、最佳配角、最佳編劇、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲。林家謙首次獲電影獎項提名，憑歌曲《普渡眾生》奪得「最佳原創電影歌曲」，他在慶功宴上受訪，對於能參加電影盛事並獲獎，家謙形容是很奇妙的旅程，「有時籌備一齣電影需時很長，不像寫完一隻歌，錄完推出，大家就喜歡，但今次這個旅程非常之快。去年六、七月收到邀請，8月寫完，9月錄起要交同埋過檢，跟住10月就上映，快得好緊得，招駕唔住。」

受訪期間英皇老闆楊受成突然「亂入」，楊老闆爆料指：「佢諗緊想簽英皇！」林家謙大感愕然，「你諗清楚先，我係蝕本，你醉咗，醒返再諗清楚。」豈料楊老闆續說，「如果我唔簽你，我就係龜蛋。」他乘勢追擊，「如果你唔簽我會點？」林家謙以笑遮尷尬，「你唔好唔開心。」連忙說別太認真。問到可會開喜劇給家謙演出，楊老闆即時開出條件：「如果我簽佢3套戲，佢要簽英皇做歌手。」林家謙自言不懂演戲，但楊受成就豪氣表示，「唔緊要，我哋都有少少錢蝕。」說畢，楊老闆就與其他藝人合照，林家謙就再三強調，「以上對話唔係屬實，千祈唔好認真。」

楊受成願開三套戲換林家謙加盟

獲最佳編劇獎的導演陳茂賢與英皇老闆楊受成受訪，楊老闆被問到有甚麼獎賞給陳茂賢時，他答道：「開戲囉，唔係講笑。(早前話過送樓給陳導演？)佢話要就得架喇。」陳導連忙道謝，表示要構思劇本，拉開話題。

接著楊老闆大聲呼喚林家謙加入做訪問，林家謙被拉入鏡，再三重申，「我只係講笑，唔使開戲俾我。」楊老闆聞言即表示，「唔講得笑，反面架。」陳茂賢見狀，即幫家謙拉開話題，「我常常想拍歌舞片，都有問佢到底有劇本先，或是有歌先，但他都答唔到我。」楊老闆續說：「我一生人最想拍一部戲，就係唱歌跳舞片，好似《Saturday Night Fever》！」陳茂賢認真表示，「遲啲若有機會拍歌舞片，可唔可以大家多啲溝通。」林家謙被問到可有興趣參與時，他面有難色，表示認真考慮，最後由陳茂賢追問家謙請食飯解圍。