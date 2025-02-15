金像獎2025｜《爸爸》獲11項提名 劉青雲與戲中老婆兒子齊入圍：喜出望外

《第43屆香港電影金像獎》於昨日情人節(2月14日)公布19個獎項提名名單，由翁子光執導，劉青雲、谷祖琳領銜主演的電影《爸爸》獲11項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳女配角、最佳新演員等，僅次於《破·地獄》和《九龍城寨之圍城》。第18次獲提名影帝的劉青雲，表示，「《爸爸》一家四口，有三位獲得提名(演妻子的谷祖琳和演兒子的蘇文濤)，簡直係喜出望外。」

谷祖琳望有機會上台講多謝 谷祖琳在電影《爸爸》中飾演劉青雲的太太金燕，演出與主角阮永年之間的濃濃愛意，對於獲提名角逐最佳女配角，她興奮表示：「突然收到入圍最佳女配角的消息，感覺好開心，呢一份係送俾我同埋金燕最美好嘅情人節禮物；心裏面有好想多謝嘅人，希望有機會在台上親口同你哋講：多謝！」

蘇文濤：幕大榮幸 初次拍電影就跟劉青雲合演父子的蘇文濤，激動表示：「獲提名『最佳新演員』，非常興奮和感激！能夠與這麼多優秀的演員一起競逐，已經是莫大的榮幸。 這份肯定不僅屬於我個人，也屬於整個團隊和我的演出指導的努力，非常感謝投票給《爸爸》的人，我會繼續努力！」監製錢小蕙表示：「為團隊每一個提名感到欣喜，《爸爸》仍在上映中，大家可以去看看這部作品。感謝！」