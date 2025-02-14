金像獎2025︱爾冬陞欣喜破地獄票房締造歷史　競逐港產片46部少去年4部

「香港電影金像獎協會」今日(14日)舉行記者招待會，宣布華語影壇年度盛事《第四十三屆香港電影金像獎》(《金像獎》)將於4月27日(星期日)假香港文化中心隆重舉行，屆時將揭曉19個競逐性獎項的結果及頒獎，當晚典禮上亦會頒發兩項表彰得獎人對香港電影業具有卓越貢獻的殿堂級榮譽——「終身成就獎」及「專業精神獎」。

4位影壇新晉代表任特別嘉賓公布提名名單

今日大會邀請4位影壇新晉代表袁林(第四十一屆最佳女主角候選人)、謝咏欣(第四十二屆最佳新演員)及新生代演員邱彥筒和歐鎮灝@P1X3L等，擔任特別嘉賓，公布本屆金像獎提名名單。