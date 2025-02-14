金像獎2025︱爾冬陞欣喜《破．地獄》票房締造歷史　競逐港產片46部少去年4部

「香港電影金像獎協會」今日(14日)舉行記者招待會，宣布華語影壇年度盛事《第四十三屆香港電影金像獎》(《金像獎》)將於4月27日(星期日)假香港文化中心隆重舉行，屆時將揭曉19個競逐性獎項的結果及頒獎，當晚典禮上亦會頒發兩項表彰得獎人對香港電影業具有卓越貢獻的殿堂級榮譽——「終身成就獎」及「專業精神獎」。
4位影壇新晉代表任特別嘉賓公布提名名單
今日大會邀請4位影壇新晉代表袁林(第四十一屆最佳女主角候選人)、謝咏欣(第四十二屆最佳新演員)及新生代演員邱彥筒和歐鎮灝@P1X3L等，擔任特別嘉賓，公布本屆金像獎提名名單。
爾冬陞：今年特別有意義
爾冬陞表示，今年特別有意義，因為自2015年開始，加入《金像獎頒獎典禮》任籌委已達10周年，他又回想自己1975年簽約邵氏，至今50周年，他形容不只光陰似箭，更是光陰似火箭。爾冬陞說：「符合資格競逐 2024 年度《第四十三屆香港電影金像獎》的港產片共有46部，雖略低於2023年度的50部，作品類型多元化且題材廣泛，加上近年本地電影圈台前幕後新晉人才湧現，為港產片注入更多活力與話題性。」
爾冬陞台上指，今年值得欣喜的是，去年兩部話題之作《九龍城寨之圍城〉及《破．地獄》，均突破1億港元票房的佳績，「《破．地獄》打破去屆《金像獎》最佳電影《毒舌大狀》所締造的歷史最高票房紀錄，加上入場人次亦創新高，此片已成為香港最高入場人次港產片。為鼓勵更多新導演積極創作並推出作品，大會亦開放『新晉導演』獎項的參選資格予聯合執導的新導演，增加他們獲得提名競逐的機會。」