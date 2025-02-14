金像獎2025｜爾冬陞：電影產量跌無阻金像獎舉行 文雋：入圍名單證明長江後浪推前浪

《第四十三屆香港電影金像獎》舉行發布會，宣布4月27日舉行頒獎禮，大會兩位主席爾冬陞、文雋接受訪問時稱，今年有2,052人投票，他們溫馨提示每位得獎人，致感謝詞時記過多謝每位有份投票的金像選民，爾冬陞說：「其實每年都有得獎人多謝《金像獎》董事局，我哋董事局17個人只係服務香港電影，我覺得任何提名人，記住要多謝投你一票嗰2,052人。」
替伍允龍入圍高興
問兩位有沒有今年得獎心水，他們說：「我哋身份尷尬，好似不是很方便說，不過今年競爭激烈，有一些電影意外落選，或者入圍。」文雋指，「這彰顯了新生代演員，長江後浪推前浪，但名單中亦有一些明顯的前浪，如許冠文。其實入選名單心中有數，雖不中不遠矣，吃驚是《破·地獄》入圍很多技術獎，這就是民意所在。自己最高興《九龍城寨之圍城》伍允龍有份入圍最佳男配角。」
談到今年只有46部香港電影入圍，較去年少4部，問爾冬陞會否害怕明年更小電影角逐金像獎，他說：「我們去年中時已經很緊張，然後去問業界今件有多少部電影會上映，因為我們沒有登記制度，所以不清楚每年片量，幸好年底開始很多電播出。」他們又指，希望今年業界能開多些戲，「最好維持到有四字頭，咁樣會健康一些，我們《金像獎》做不到任何東西，因為拍多少戲要看市場問題、看資金問題，電影人都很被動，我覺不需要太悲觀，順其自然，有時密極必反。」
《金像獎》只會縮小不會消失
爾冬陞稱《金像獎》不會消失，只是規模大小問題，「第一屆《金像獎》只有5個獎開始，慢慢擴大到場地規模越來越大，如果香港電影產量真的跌了，就不會搞到這麼奢華，把《金像獎》縮小舉行，因為提名的人拿了獎後，自然會在文獻記下，《金像獎》不會消失，只會規模縮小一點，相信觀眾不會太介意，始終以電影為主。」