金像獎2025｜爾冬陞：電影產量跌無阻金像獎舉行 文雋：入圍名單證明長江後浪推前浪

《第四十三屆香港電影金像獎》舉行發布會，宣布4月27日舉行頒獎禮，大會兩位主席爾冬陞、文雋接受訪問時稱，今年有2,052人投票，他們溫馨提示每位得獎人，致感謝詞時記過多謝每位有份投票的金像選民，爾冬陞說：「其實每年都有得獎人多謝《金像獎》董事局，我哋董事局17個人只係服務香港電影，我覺得任何提名人，記住要多謝投你一票嗰2,052人。」

替伍允龍入圍高興

問兩位有沒有今年得獎心水，他們說：「我哋身份尷尬，好似不是很方便說，不過今年競爭激烈，有一些電影意外落選，或者入圍。」文雋指，「這彰顯了新生代演員，長江後浪推前浪，但名單中亦有一些明顯的前浪，如許冠文。其實入選名單心中有數，雖不中不遠矣，吃驚是《破·地獄》入圍很多技術獎，這就是民意所在。自己最高興《九龍城寨之圍城》伍允龍有份入圍最佳男配角。」