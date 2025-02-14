《破·地獄》喜獲18項提名 即宣布4月4日清明節上映加長版

《破·地獄》於《第43屆香港電影金像獎》獲18項提名，即宣布4月4日清明節上映加長版，獲最佳電影、最佳導演、最佳編劇提名的陳茂賢說：「衷心感謝業界對《破·地獄》的肯定，延續這部作品的生命力和感染力。藉這個機會答謝全球觀眾的勉勵和支持，讓團隊走得更遠。」 許冠文︰旅程獲得的遠超想像 獲最佳男主角提名的許冠文稱：「好開心獲得金像獎提名，更加為《破·地獄》得到18項提名感到特別高興，由開拍到上映，這一趟《破·地獄》旅程獲得的遠超想像，感謝香港電影金像獎評審及觀眾的認同及支持！」

周日出嫁的最佳女主角提名衛詩雅指：「非常榮幸能夠獲得提名，很想由衷地感謝導演、編劇、製作團隊以及每一位演員夥伴。希望未來有更多機會可以演出不同的角色，謝謝評審和觀眾的愛戴與支持，我一定會繼續努力！」 最佳女配角提名人梁雍婷稱：「多謝陳茂賢導演給予我這個難能可貴的機會飾演蘇蘇，感謝破地獄台前幕後的每一位。多謝喜愛及支持破地獄的每一位觀眾以及感謝楊受成博士及英皇電影公司。恭喜大家！」 最佳原創電影歌曲《普渡眾生》提名人林家謙謂：「第一次入圍，感謝《破·地獄》團隊，一齊成就好作品，希望團隊所有單位都有好成績！」

朱栢康︰好感恩同好感動 最佳男配角提名人朱栢康謂：「感謝上帝一切嘅安排，感謝喜歡《破·地獄》同郭志彬呢個角色嘅觀眾。好感恩同好感動，希望到時候有機會喺台上面，代表一直支持同成就我嘅人領取呢個獎。」最佳女配角提名人韋羅莎說：「好激動，好開心，因為《破·地獄》得到多項提名。我聽到自己個名默默流淚，好開心同呢部電影嘅朋友一齊得到提名，比起自己得到肯定嚟得重要。呢部電影充滿熱誠同愛，多謝所有投票嘅朋友。」