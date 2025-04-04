金像獎2025｜《破·地獄》大熱朱栢康撼《城寨》古天樂爭男配 鄧麗欣谷祖琳性感拍造型照

第四十三屆頒獎典禮訂於4月27日(日)假香港文化中心舉行，每年大會都會版特刊以作留念，昨日(3日)發放入圍角逐「最佳男配角」及「最佳女配角」演員的造型照。今屆候選「最佳男、女配角」的10位演員來自6齣好戲，其中以《破。地獄》最為突出，四位演員朱栢康、秦沛、梁雍婷及韋羅莎均獲入圍。《九龍城寨之圍城》亦有古天樂及伍允龍雙雙獲得提名，最後4個名額則由《虎毒不》的盧鎮業、《我談的那場戀愛》的鄧麗欣、《爸爸》的谷祖琳及《從今以後》的李琳琳共同競逐。
《破·地獄》4演員入圍
今屆5位「最佳男配角」候選人當中，秦沛資歷最深厚，他曾在第六屆及十三屆兩度榮膺香港電影金像獎「最佳男配角」，今次在《破·地獄》飾演長生店合伙人兼「撿骨師」第七度入圍。他在戲中以嚴謹專業態度為先人執骨，以及在老友過世後特意遠道回港吊唁、在靈前唏噓嘆息的兩幕演出，給觀眾留下深刻印象。3月剛獲「香港電影導演會年度大獎」獲選為最佳男配角的朱栢康大熱入圍，他在《破》片演一位資質平庸、沒有主見，因少時讀書不成順理成章承繼父親衣缽成為喃嘸師傅。
上屆「最佳女配角」得主梁雍婷在《破》演一名同性戀者，千方百計避開密友的丈夫，只求見最後一面送別至愛。韋羅莎則在《破》片中扮演一位希望將兒子遺體以真空方式保存的母親，在目睹殯儀師和喃嘸師傅合力為兒子的屍體進行防腐過程時，她淚如泉湧，對逝者的思念與不捨毫不掩飾地表現出來。
伍允龍首獲演技獎提名
「金像影帝」古天樂過去曾兩度入圍「最佳男配角」，今次在《九龍城寨之圍城》中飾演城寨話事人，是位武功高強、為人有情有義的黑道傳奇人物，儘管罹患肺癌病入膏肓，他仍不惜拼死捍衛故友之子及城寨眾人的安全。首獲提名的伍允龍在《九》片中的黑幫反派角色造型突出，一頭黑曲長髮並戴上太陽眼鏡，進一步突顯其狂妄囂張性格。伍允龍直言以武打演員及動作指導出身，未曾想過其個人首項金像獎提名是來自演技獎項，實在是個驚喜。盧鎮業在《虎毒不》一片中飾演新手爸爸，憑自然及生活化的演繹，使他躋身「最佳男配角」五強。角色有著大男人心態，認為「男主外」賺錢養家理所當然，但將育兒責任全歸於妻子。他
李琳琳從演逾50年首獲女配提名
從演逾50年來的李琳琳憑《從今以後》演年長的女同性戀者，首獲提名「第十八屆亞洲電影大獎」及「香港電影金像獎」的最佳女配角，她在片中與伴侶區嘉雯共譜戀曲，演繹自然真摯。《我談的那場戀愛》的鄧麗欣化身情騙集團的「編劇」，為旗下的騙子度身設計身份和形象。雖然她是一位情騙高手，卻對愛情充滿幻想，經常以性感形象示人。
谷祖琳顯語言天賦
谷祖琳在《爸爸》中演媽媽，從年輕時與男主角拍拖並結婚，育有一對子女，最終卻被患有精神分裂的兒子殺害。她對戲中丈夫、兒子、女兒，甚至飼養的寵物花貓，都如同對待真實家人一般。劇中有一場戲提到她帶丈夫回鄉見家長，不諳客家話的她，劇情需要在短短幾天內學會說這方言，由此展現了谷祖琳的語言天賦。她在三月初的「2024年度香港電影導演會年度大獎」中獲選為「最佳女配角」。最後一位入圍的「最佳女配角」是的演出獲得「最佳女配角」的提名，展現了她的演技實力。