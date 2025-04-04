金像獎2025｜《破·地獄》大熱朱栢康撼《城寨》古天樂爭男配 鄧麗欣谷祖琳性感拍造型照

第四十三屆頒獎典禮訂於4月27日(日)假香港文化中心舉行，每年大會都會版特刊以作留念，昨日(3日)發放入圍角逐「最佳男配角」及「最佳女配角」演員的造型照。今屆候選「最佳男、女配角」的10位演員來自6齣好戲，其中以《破。地獄》最為突出，四位演員朱栢康、秦沛、梁雍婷及韋羅莎均獲入圍。《九龍城寨之圍城》亦有古天樂及伍允龍雙雙獲得提名，最後4個名額則由《虎毒不》的盧鎮業、《我談的那場戀愛》的鄧麗欣、《爸爸》的谷祖琳及《從今以後》的李琳琳共同競逐。

伍允龍首獲演技獎提名 「金像影帝」古天樂過去曾兩度入圍「最佳男配角」，今次在《九龍城寨之圍城》中飾演城寨話事人，是位武功高強、為人有情有義的黑道傳奇人物，儘管罹患肺癌病入膏肓，他仍不惜拼死捍衛故友之子及城寨眾人的安全。首獲提名的伍允龍在《九》片中的黑幫反派角色造型突出，一頭黑曲長髮並戴上太陽眼鏡，進一步突顯其狂妄囂張性格。伍允龍直言以武打演員及動作指導出身，未曾想過其個人首項金像獎提名是來自演技獎項，實在是個驚喜。盧鎮業在《虎毒不》一片中飾演新手爸爸，憑自然及生活化的演繹，使他躋身「最佳男配角」五強。角色有著大男人心態，認為「男主外」賺錢養家理所當然，但將育兒責任全歸於妻子。他