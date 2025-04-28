金像獎2025｜衛詩雅封影后唔想加片酬　朱栢康high爆咀駱振偉

衛詩雅與朱栢康接受訪問時，心情仍然激動，當朱栢康再提衛詩雅有多努力付出時，衛詩雅不禁再次眼濕濕。朱栢康坦言沒想過自己會流了十公升眼淚，自己在台上致辭時，跟本看不清「貓紙」寫甚麼，也不知道自己說了甚麼，他亦不敢重溫得獎片段，驚自己又再哭過不停。他稱《破‧地獄》是一部難度很高的電影，整個拍攝過程都不敢鬆懈，見到衛詩雅在片場被導演不停「捽」，有時也會叫導演放過對方。

問到衛詩雅在台上哽咽，是不是因為練破地獄很辛苦，她表示自己感動在於過去17年遇到很多善良的人，「有好多人要感謝，好多人幫過我，可能一句說話都鼓勵到我，嗰一刻係感動多啲。之後我會出PO去多謝，如果真係要講，真係兩頁、兩分鐘都講唔晒。」她稱娛樂圈有很多人都在努力，自己拎獎亦代表一班很努力的人，只要堅持一定可以夢想成真。問到如何獎勵自己，她笑謂最想換拖鞋，但如何慶祝就未想過。朱栢康稱要放一天假，要好好在慶功宴慶祝。

朱栢康想挑戰女配

談到許冠文未能獲獎，朱栢康表示不應感到遺憾，最寶貴的是今次電影大家建立出一家人的關係，「相信老竇一定會明同會知。」他更希望可以原班人馬再合作。朱栢康續笑謂下一個目標是拎影帝，接著再挑戰女配。二人亦非常期待老闆楊受成會有何獎勵。

不想加片酬 趁火打劫

問到會否加片酬，朱栢康直言很想，但自己作為行業的一份子，在如此市道低迷時加價，是趁火打劫，很沒品的行為。他又指作為一個演員，遇到一個好角色、好劇本和好班底遠比片酬重要。衛詩雅亦表示會努力要求不要加片酬，坦言不止電影業，而是整體都不容易。她更謂如果有好的劇本、班底，就算要她投資也願意。對於衛詩雅下一個目標是不是生小朋友，她表示跟老公沒有特別恨要小朋友，對生育持開放態度。