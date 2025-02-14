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娛樂
2025-02-14 21:01:06

金像獎2025｜袁澧林開心同輩游學修談善言等角逐影帝影后 電影產量減 謝咏欣直言面對「休漁期」(有片)

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袁澧林與謝咏欣雙雙出席《第四十三屆香港電影金像獎》記者會，宣讀入圍名單。(羅錦鴻攝)

袁澧林與謝咏欣雙雙出席《第四十三屆香港電影金像獎》記者會，宣讀入圍名單。(羅錦鴻攝)

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「香港電影金像獎協會」今日(14)舉行記者招待會，公布《第四十三屆香港電影金像獎》(《金像獎》)19項提名，袁澧林、謝咏欣、邱彥筒(Marf)和歐鎮灝(George)獲邀宣布提名名單，袁澧林仙氣登場，宣讀最佳男女主角、最佳導演和最佳電影四項大獎，Yoyo宣讀邱彥筒獲提名最佳新演員時，口窒窒差點讀不出來，她解釋，「當時個腦淨係得Marf個名，從此我永遠都會只記得邱彥筒這個名。」幸好兩人認識，對方不介意。

袁澧林在《第四十三屆香港電影金像獎》記者會仙氣登場。(羅錦鴻攝) 謝咏欣宣讀Marf入圍角逐最佳新演員時，一度讀不出她的中文名「邱彥筒」。(羅錦鴻攝) 袁澧林盛裝出席金像獎記者會。(羅錦鴻攝) 袁澧林在金像獎記者會上，宣讀四大獎項入圍名單。(羅錦鴻攝) 去年獲最佳新演員的謝咏欣直言正面對「休漁期」。(羅錦鴻攝) 爾冬陞與新生代演唱歐鎮灝、謝咏欣、袁澧林和邱彥筒打成一片，齊齊擺心心手勢。(羅錦鴻攝)

袁澧林表示心情感張，最開心是宣讀同輩演員入圍，「喺金馬獎睇談善言演的《虎毒不》已經好鍾意，見到佢入圍好開心，鍾雪瑩都係，本身認識的人入圍，特別開心，同埋許恩怡(Natalie)都值得一個提名。」她笑言與Natalie曾在《但願人長久》合作，3位認識的朋友獲提名，要慎重考慮。謝咏欣則趁機會Natalie入圍的新戲宣傳，呼籲觀眾入場。

男主角方面，Angela特別提到同公司和經理人的游學修，「我們在疫情期間一起上acting class和張繼聰的工作坊，他也是經常見的面孔，如今好像大家都長大，有獎項提名永不會遲。」她續指每次對方有舞台劇上演，都必定會支持，甚至睇完再睇。對於同輩的演員均獲提名，她自言已不再是「新演員」，自覺去年有不少機會已相當幸運，希望整個行業都能提供機會予如Yoyo的新晉或有潛質的演員。

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Marf邱彥筒入圍金像獎最佳新演員和電影歌曲獎。(羅錦鴻攝) Marf邱彥筒宣讀入圍名單時，緊張地將「美術」讀成「美食」。(羅錦鴻攝) Marf邱彥筒和歐鎮灝George宣讀金像獎入圍名單。(羅錦鴻攝) Marf邱彥筒宣讀金像獎入圍名單。(羅錦鴻攝) 歐鎮灝George宣讀金像獎入圍名單。(羅錦鴻攝) 歐鎮灝George宣讀金像獎入圍名單。(羅錦鴻攝)

談到擔任香港國際電影節大使，她表示起初也沒大感覺，但發現之前都大使都是資深演員，既感榮幸也有壓力，「但我的努力也對得住自己，希望大家看到我的成長。」 提到這兩年電影產量大減，謝咏欣坦言正值「休漁期」，但慶幸早陣子與Angela在工作上合作，但暫不能透露詳情。問到可會擔心前景時，Angela就表示，疫情減產就便趁機進修演技，「當作是自我增值，將來行業蓬勃，機會就留給你。」Yoyo亦表示趁機增值，並透露現正學車，但就被Angela爆她大頭假，擔心成為公路炸彈。

MarfGeorge宣讀名單時，發生讀錯字的情況，Marf將「美術」讀成「美食」，兩人齊表示事前有練習，但因太緊張才出錯。Marf入圍最佳新演員和最佳電影歌曲，她大感興奮。至於對哪個獎信心較大，Marf表示入圍已開心，若真的要二揀一，她自言始終是歌手出身，對音樂方面較有信心。問到可會與男友Locker同出席頒獎禮，她就表明不會，去年初拍電影的George就表示，希望有機會以提名者身份出席頒獎禮。

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