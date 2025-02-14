金像獎2025｜袁澧林開心同輩游學修談善言等角逐影帝影后 電影產量減 謝咏欣直言面對「休漁期」(有片)

「香港電影金像獎協會」今日(14日)舉行記者招待會，公布《第四十三屆香港電影金像獎》(《金像獎》)19項提名，袁澧林、謝咏欣、邱彥筒(Marf)和歐鎮灝(George)獲邀宣布提名名單，袁澧林仙氣登場，宣讀最佳男女主角、最佳導演和最佳電影四項大獎，Yoyo宣讀邱彥筒獲提名最佳新演員時，口窒窒差點讀不出來，她解釋，「當時個腦淨係得Marf個名，從此我永遠都會只記得邱彥筒這個名。」幸好兩人認識，對方不介意。

袁澧林表示心情感張，最開心是宣讀同輩演員入圍，「喺金馬獎睇談善言演的《虎毒不》已經好鍾意，見到佢入圍好開心，鍾雪瑩都係，本身認識的人入圍，特別開心，同埋許恩怡(Natalie)都值得一個提名。」她笑言與Natalie曾在《但願人長久》合作，3位認識的朋友獲提名，要慎重考慮。謝咏欣則趁機會Natalie入圍的新戲宣傳，呼籲觀眾入場。

男主角方面，Angela特別提到同公司和經理人的游學修，「我們在疫情期間一起上acting class和張繼聰的工作坊，他也是經常見的面孔，如今好像大家都長大，有獎項提名永不會遲。」她續指每次對方有舞台劇上演，都必定會支持，甚至睇完再睇。對於同輩的演員均獲提名，她自言已不再是「新演員」，自覺去年有不少機會已相當幸運，希望整個行業都能提供機會予如Yoyo的新晉或有潛質的演員。