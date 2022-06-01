金像獎40周年｜影壇新秀造型照曝光 初登大銀幕王丹妮梁仲恆角逐影帝影后

《第四十屆香港電影金像獎頒獎禮》將於下月17日在九展Star Hall舉行，頒獎禮舉行前，大會邀得部份候選人拍攝紀念特刊，今日(1日)率先發布「最佳新演員」及「新晉導演」兩大候選人的造型照。

無獨有偶，今屆5位入圍最佳新演員的候選人均各有兩項提名，其中王丹妮在《梅艷芳》中演出一代歌后梅姐，梁仲恆在《媽媽的神奇小子》中飾演本港殘障奧運飛人蘇樺偉，兩人將分別角逐影后與影帝寶座。演繹「蘇樺偉少年版」的馮皓揚、在 《濁水漂流》飾演患上失語症青年的柯煒林，以及在《殺出個黃昏》飾演未 婚懷孕少女的鍾雪瑩則入圍競逐最佳男、女配角獎項，實為本屆增添話題。