金像獎40周年｜男女配提名人造型照曝光 廖子妤騷玉背先贏一仗

《第40屆香港電影金像奬》復辦實體頒獎禮，將於7月17日在九展舉行。大會今日發放榮獲提名「最佳男配角」及「最佳女配角」各候選人的獨立造型照，當中以廖子妤最教出，眾人均以深色造型示人，而她卻大騷玉背，非常吸睛。

林雪三度角逐男配

今屆金像獎「最佳男配角」的最後五強實力不容小覷，「金像影帝」古天樂在電影《梅艷芳》中飾演一代歌后的恩師、造型設計師兼摯友劉培基而獲得提名。回歸港產片的「金馬影帝」謝君豪在《濁水漂流》中演繹露宿者，憑其細膩演出順利入圍。在《殺出個黃昏》演出殺手三人組的車手林雪，今次已是他第三度角逐此項殊榮。

新人柯煒林及馮皓揚均獲得「最佳男配角」及「最佳新演員」兩項提名。柯煒林在《濁水漂流》中飾演患上失語症的青年露宿者，與主角吳鎮宇一段亦父亦友的情誼，令人留下深刻印象。至於在《媽媽的神奇小子》中演出「少年蘇樺偉」入型入格的馮皓揚，是本屆「最佳男配角」及「最佳新演員」中最年青的候選人。