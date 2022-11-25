金剛自爆高峰期月賺幾十萬 曾計劃25歲結婚 現盼早日成家立室

現年41歲嘅金剛（李信樵）喺2017年約滿離巢TVB，並回到台灣生活和發展，早前金剛選擇前往內地發展，除咗拍攝飲食節目之外，佢最近仲同內地網紅王若龍Terence，大談以往嘅事業及感情狀況，期間自爆喺高峰時可月賺幾十萬、喜歡身材好好嘅女仔，及喺25歲時已經有結婚嘅打算，不過可惜去到而家都未能實現。

喜歡身材好好嘅女仔

唔經唔覺入行20年嘅金剛，2002年喺台灣出道，2007年簽約TVB赴港發展，參與唔少綜藝節目及劇集拍攝，當中憑《獎門人》任「獎老」打開知名度。2017年佢約滿離巢TVB，選擇回到台灣生活和發展，並陪伴屋企人，原因係「因為屋企人喺台灣，就覺得呢10年唔喺佢哋身邊好似缺少咗啲嘢，爸爸媽媽年紀慢慢大，我個妹嘅兩個小朋友都大個咗，但係我發覺佢哋嘅童年冇我嘅存在。」

金剛喺香港發展不俗，佢直言高峰期試過月賺幾十萬，但係當時佢覺得錢好容易賺，所以洗錢亦好快，例如請朋友食幾千蚊嘅宵夜都唔會覺得肉痛。而家嘅金剛回想起就覺得自己好蠢，將錢洗喺呢啲地方，並話食完宵夜，呢啲朋友都唔知去咗邊。

將會長駐廣州發展

被問到回到台灣嘅工作及生活上嘅轉變時，金剛就話工作量大減，因為長時間冇喺台灣發展，好多人已經唔認得佢，所以唯有「食老本」，並將所有名牌衣服變賣，生活回歸平淡嘅金剛，而家已經唔會買名牌衣服。談及當時喺墾丁生活，金剛表示好享受，因為佢好鍾意海邊、陽光海灘同埋比堅尼美女。另外，佢又與前女友小嫻擺攤賣雞翼，情侶檔拍住上搵真銀。

至於金剛嘅感情生活，被指以往女朋友都係身材驕人，金剛直認喜歡身材好嘅女仔，並笑稱因為自己手好大。被問到想唔想結婚生小朋友，金剛就表示自己想結婚生小朋友，仲曾計劃喺25歲結婚，但發現唔可行，之後就推遲去到28歲及35歲，不過都係唔可行，而家嘅佢就只好順其自然，希望盡早成家立室，完成佢嘅願望。

最後金剛表示自己將會長駐廣州發展，下個月除咗飲食節目播出之外，佢仲喺順德舉行棟篤笑，呼籲大家多多支持。唔少內地網民睇完訪問後，紛紛留言支持佢及叫佢加油。

王若龍 抖音影片截圖

王若龍 抖音影片截圖

王若龍 抖音影片截圖

王若龍 抖音影片截圖

王若龍 抖音影片截圖

金剛

金剛IG

金剛

金剛IG

金剛 & 小嫻

金剛Facebook

金剛

金剛IG

原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載