金多寶｜翁子光首執導賀歲片嘆難找投資者 獲許冠文客串金燕玲獻第一次(有片)

《踏血尋梅》、《爸爸》導演翁子光首次執導賀歲片《金多寶》，今日於樂富舉行傳媒探班，翁導請來第三度合作的金燕玲和呂爵安(Edan)參演，其他演員陣容包括金像影后鍾雪瑩、蝦頭(楊詩敏)和李尚正等。翁子光表示劇本已醞釀多年，取材自他與嫲嫲的故事，並獲得多位重量級演員客串，其中包括許冠文和鮑起靜。談到電影巿道淡靜，翁導對此片信心十足，但坦言難找資金，「我都未搵到投資者，有電影公司夾咗一份，但啲錢都唔夠。」

金燕玲首拍賀歲片 拒談蘇施黃泰山糾紛 金燕玲繼《踏血尋梅》和《風再起時》後再與翁子光合作，自爆從影以來沒首次拍賀歲片，今次為導演獻第一次。金燕玲笑言，她仍負責感人部分，爆笑情節就交給搞笑擔當蝦頭(楊詩敏)和李尚正。她有興奮大爆圓夢與許冠文和鮑起靜首次合作，「我一直好期望同鮑姐合作，因為好難同佢做戲，因為大家戲路差唔多，好少有兩個咁年紀嘅女演員同場，大家惺惺相惜，所以好開心。」不過，暫未拍與許冠文的戲份，兩人合演夫妻。當問到蘇施黃和泰山的是非，金燕玲就以事件與電影無關，拒絕回應。



許冠文要求嚴謹 鮑起靜有修養 談到獲許冠文和鮑起靜客串，翁子光跟許冠文繼《風再起時》時再合作，「許冠文係我和爸爸嘅偶像，因為我哋有合作過，所以同佢係有默契嘅。佢嚟客串一部分嘅戲，但傾劇本傾咗好長時間，佢係一個好認真好嚴肅嘅人，因為佢自己係導演嚟，佢對呢啲嘢要求好高。」他更爆料指許冠文自薦可幫手寫劇本，他認真表示想向許冠文獻計開戲正式合作，相信有對方演出，能為電影加分。至於鮑起靜則是初次合作，他自言從副導至今，都沒機會跟鮑姐合作，「我通常我搵金燕玲，好少考慮其他同齡女演員，「今次搵佢做金燕玲嘅好友，佢話：『導演你乜都唔使講，我嚟。』我好開心，我覺得佢係好有修養又演技好，可以好含蓄演繹細膩感情嘅演員。」他透露除了資深前輩，亦有不少討喜的新生代演員客串，盼《金多寶》能凝聚能量，「香港電影就係要團結，表現香港電影嘅精神係點。」

盼推動新導演開戲 首次拍賀歲片，翁子光坦言有票房壓力，但仍感樂觀，「似我啲票房都唔錯嘅，努力啦！」他不諱言找投資者有困難，「他又透露開戲拍找投資者亦很困難：「基本上係難，我都未搵到投資者，有電影公司夾咗一份，但啲錢都唔夠，有啲講咗唔知係唔係，又唔知點樣，我好有信心對呢部電影，只不過我擔心好多投資者因好多言論，覺得而家香港電影好唔掂，唔敢投資。」他笑言投資電影向來「邪門」，可能被睇好的電影票房不佳，但不被看好的題材如《破·地獄》叫好叫座，「我覺得唔好成日話有幾難，不如用討論好難嘅時間，諗下可以點做，直接好做。」除了自己執導電影，翁子光希望未來兩年可監製或執導3至4部電影，推動新導演開戲，「成日俾日鬧我拍自己戲，唔夠大眾化和商業化，我想話俾大家知，我係好努力去經營香港電影。

