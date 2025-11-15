金多寶｜蝦頭自爆被認錯妹頭獲讚又靚又瘦 李尚正從演以來喊得最多

翁子光首次自編自導賀歲片《金多寶》，請來首次拍賀歲喜劇的金燕玲，夥拍蝦頭(楊詩敏）和李尚正演婆媳與兒子，故事取材自翁導自身與嫲嫲相處的故事，三度合作的金燕玲是演嫲嫲的不二之選，金燕玲自言是賀歲片新丁，好奇翁導怎樣拍。她笑言沒想到賀歲片都會很感人：「睇完劇本之後好激動，因為佢係一個幾感人、溫馨嘅故事，圍繞一家人，喜怒哀樂都有。」



李尚正主動咀嘴 蝦頭激罕怕醜 李尚正和蝦頭在戲中演夫妻，兩人合照時，李尚正主動獻吻，兩人作勢咀嘴，蝦頭罕有地表現害羞，接著要求「老公」擺心，阿正爆笑答道：「我未抹嘴！」蝦頭與阿正首次合作，看過對方作品，喜感爆棚，「第一次演佢老婆，戰戰兢兢，同埋忍唔住笑，因為佢真係太爆笑！」正爺卻說，起初以為要搞笑，不料翁導叫他認真地演，咁我咪勁喊囉，應該係我從影以來喊得最多同最激動！」

開心被讚瘦咗又靚咗 蝦頭又大爆跟正爺合作的獨特趣事，兩人拍外景時遇到幾位街坊，獲讚真人又瘦又靚，接著她模仿另一位同行的姐姐尖叫說：「我真係好鍾意睇你做戲㗎 ！你同正爺嗰個《臥底旅行團》真係好好睇㗎！」原來對方認錯她是李尚正在節目的拍擋梁頌恩(妹頭)。同類事件不時發生，她笑言，「佢哋嘅講法係好得意，『估唔到你真人咁瘦同埋咁靚！』講到妹姐好似好肥同好核突咁樣。」接著向正爺求證，正爺卻拉開話題說：「不如我哋講番套戲…」他笑言感尷尬，自認磨心，「我後來同妹姐講，妹姐話：『點好意思呀！我要打返電話同佢道歉先！』」蝦頭自言與妹頭很有緣份，因為她是妹頭中學時的戲劇導師。

呼籲入場支持 《金多寶》已拍了二十多日戲份，金燕玲直言：「係好辛苦，特別係而家呢個市道，真係全世界任何行業都好艱難嘅時候，翁導都好辛苦好努力咁樣拍一個作品畀大家，希望你哋都入戲院睇。，她呼籲觀眾入場支持，別以為等串流平台上架便可以，「唔會㗎！因為將來就會冇電影拍㗎啦！