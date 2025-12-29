金多寶｜鍾雪瑩施展影后級演技 翁子光望觀眾笑著流淚

鍾雪瑩短短半分鐘內情緒大轉換

故事圍繞金燕玲一家人買金多寶的奇情經歷，融入笑中有淚的故事，身兼導演及編劇的翁子光表示：「很懷念從小跟父親和弟弟一起去電影院看賀歲片的時光，也一直在想今天的香港需要一部怎樣的賀歲電影，也許香港一些失去了的價值，失去了的情懷，還有失去了純粹的快樂，都是怎樣失去的，為什麼對我們來說是那麼重要，又如何能一點點的找回來。」第一次挑戰喜劇題材的翁子光，也強調這是一部自然而生的電影﹕「我希望分享我藏在心中一個已經很久、想要獻給我幾年前去世的嫲嫲的故事，我沒有刻意想什麼喜劇或正劇，我相信大部分家庭都是過著有笑有淚的日子，所以找了刻下我最喜歡的幾個演員，為大家帶來這部令大家入場輕鬆，散場感到溫暖的電影。」