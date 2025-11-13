金多寶｜Edan呂爵安獲讚可塑性高成翁子光愛將 與影后鍾雪瑩親熱戲欠奉(有片)

鍾雪瑩首次與Edan合作，兩人演關係曖昧的同事，她坦言起初頗尷尬，Edan笑言：「我feel到佢好唔想同我曖昧，其實我哋都唔係好Social嘅人，共通點係好專注工作。」兩人破冰全靠李尚正和蝦頭大唱惡搞改詞版歌曲，令Edan和鍾雪瑩拍案叫絕，但翁導擔心太粗俗未能過檢，於是Edan和鍾雪瑩便夾計進諫，鍾雪瑩大爆Edan臨門縮沙，「佢去到門口就會Hello導演，鍾雪有嘢同你講。」Edan解釋自己是配角，不便提出太多意見，「其實拍得好突然，佢突然發訊息問我有冇興趣，大佬有戲拍已經偷笑，仲要係賀歲喜劇，梗係話好，我試完造型，第二日就拍。」問到兩人可有票房壓力時，Edan形容《金多寶》是笑中有淚的溫情電影，「翁導話今年冇乜賀歲片，希望可保留呢個傳統，希望俾大家入戲院開心下，呢份心意已經好足夠，希望大家可以去睇下。」

《模範的士3》的預告片已出，被經民指有《無間道》影子，Edan亦相信導演有致敬之意。至於MIRROR新團歌《DNA is U》MV，被fans指唯獨Edan欠大頭鏡頭，Edan回應：「大家都話個MV好睇好可愛好搞笑，下次多番啲。(同一日拍？)大家都係全日拍攝，大家有不同廣告，可能係導演安排，我都唔知，唔緊要，表演時都一定會有表演空間，團歌以團為主。」雖然要兼顧拍戲，Edan表示仍有抽時間為MAMA表演排練，並已選定表演歌曲，他直言絕對會有壓力和緊張，故此會盡力練好。至於七周年fans meet，他表示屆時會唱團歌，其中一首是首度現場獻唱，屆時就會知曉。鍾雪瑩早前完成與張家輝合作的電影，問到合作體會，她就分享，「套戲係一段公路旅程，睇戲成日以為揸車好輕易，實質有好多嘢兼顧，而家輝哥就行雲流水，好佩服。」



翁子光表示，《金多寶》關於他與嫲嫲相處的故事，「嫲嫲已離世6至7年，雖然佢唔識電影，但佢教我點樣處理人與人的關係，同埋點去面對，完全影響我嘅電影觀，而今次鍾雪瑩有少少代表我，佢係做電影嘅新丁，佢細細個我就識佢，佢成日嚟電影文化中心睇戲，對電影好有passion，又冇乜明星架子，好有親切感。」至於為會找鍾雪演自己，他笑言，「搵個女仔冇咁肉麻，如果搵個靚仔演自己，又會被人問點解，監製話點都要搵個靚仔，咁仲唔搵Edan？靚仔又有鄰家男孩感覺。」

談到對鍾雪瑩和Edan的印象，翁導直言，「Edan好多鬼主意，佢好有童真，我同佢已合作第三次，我真係有啲愛上佢，因為佢係好真誠嘅人，同佢拍戲係呃唔到人，點樣真誠地演自己嘅角色，Edan同鍾雪都有。」問到《紙盒藏屍》何時上映，翁導自爆已為後期製作趕工，甚至希望今年公映，但合拍片不由自己控制，他又大讚Edan表現出色，「Edan做得好好，我覺得呢個演員好嘅地方係，你永遠睇佢一次做戲，會想再搵佢，你覺得佢仲有好多可能性，表演空間，好大可塑性。第一次合作喜劇，佢有同吳君如鄭中基都合作過，有啲嘢佢話返俾我聽，大家一齊去合作。大家知我拍戲，鍾意拍熟悉嘅演員，同佢合作好有安全感。希望有機會再合作。」