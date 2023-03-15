金多美與全少妮翻拍曾國祥作品《七月與安生》

妹妹是靈魂伴侶

全少妮表示，戲中與金多美有不少對手戲，與邊佑錫亦有感情線，問到現實中誰是她的靈魂伴侶，她說：「我的妹妹，我從小到大都很依賴她，她是我最信賴最親近的人。」談到其妹妹有沒有給她拍攝建議，全少妮指：「妹妹也是從事創意工作，所以她的評價應該是世上最尖銳，所以我不敢問她，但妹妹很支持我的。」她又稱接拍《微笑與夏溫》收穫了很多，「因為在濟州島拍攝，我演出時的狀態非常放鬆，所以戲裡的感情好真誠。」