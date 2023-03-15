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娛樂
2023-03-15 16:24:45

金多美與全少妮翻拍曾國祥作品《七月與安生》

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4位主創(左起)金多美、全少妮、導演閔龍根及邊佑錫。

金多美和全少妮昨晚於首爾建國大學樂天影院，出席電影《微笑與夏溫》(Soulmate)的發布會，此片改編自曾國祥執導的《七月與安生》，男主角邊佑錫及導演閔龍根亦有現身。

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《微笑與夏溫》電影海報。

妹妹是靈魂伴侶

全少妮表示，戲中與金多美有不少對手戲，與邊佑錫亦有感情線，問到現實中誰是她的靈魂伴侶，她說：「我的妹妹，我從小到大都很依賴她，她是我最信賴最親近的人。」談到其妹妹有沒有給她拍攝建議，全少妮指：「妹妹也是從事創意工作，所以她的評價應該是世上最尖銳，所以我不敢問她，但妹妹很支持我的。」她又稱接拍《微笑與夏溫》收穫了很多，「因為在濟州島拍攝，我演出時的狀態非常放鬆，所以戲裡的感情好真誠。」

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《微笑與夏溫》劇照。

濟州拍攝 側重女主角間感情

金多美則稱，她是《七月與安生》的戲迷，電影在韓國上映時，她第一時間去收看，她說：「《七月與安生》沒有甚麼感人肺腑的事發生，但當中演員的微妙情緒，令人睇得非常開心，所以能夠演《微笑與夏溫》會非常期待。」金多美指，她與全少妮演出時，沒有特別參照原作：「我們的電影有自己特點，我與全少妮希望創造屬於我們的『安微笑』與『高夏溫』，這與原作則重三角戀不同，還有因為拍攝地點在濟州，因此電影給觀眾一種神秘又放鬆的感覺。」

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