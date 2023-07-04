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娛樂
2023-07-04 17:58:06

金宣虎首登大銀幕《貴公子》西裝油頭演亦正亦邪角色

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金宣虎首登大銀幕，在《貴公子》以西裝油頭演亦正亦邪角色。(劇照)

金宣虎突破暖男形象，在《貴公子》亦正亦邪角色︱與新人姜太䝬有不少對手戲。(劇照)

韓國人氣偶像金宣虎首登大銀幕，突破暖男形象，在《魔女》系列導演朴勛正自編自導的新作《貴公子》，演亦正亦邪角色，他更精心設計梳油頭、西裝筆挺的「貴公子」造型，聯同戲中各懷鬼胎的姜太䝬、金剛于、高雅羅，展開一場血色追捕。當金宣虎知道電影將於下周四(13日)在香港上映，更特地為香港觀眾拍一條宣傳短片，期望獲得支持。電影公司香港粉絲非常期盼早日看到《貴公子》，將於本週末舉行限定優先場，更會送出特典「金宣虎簽名A3海報」。

金宣虎首登大銀幕，在《貴公子》以西裝油頭演亦正亦邪角色。(劇照) 金宣虎特地為香港港觀眾拍片宣傳《貴公子》。

 憑《海岸村恰恰恰》爆紅的金宣虎，過往一直演出暖男角色，這次初登大銀幕，為求帶來耳目一新的感覺，首次挑戰演亦正亦邪的「貴公子」，並與導演朴勛正精心設計角色性格和造型，梳著油頭、西裝筆挺外加特殊習慣，再配合戲內汽車追逐、吊威也、槍戰等場面，務求立體呈現人物精髓。

姜太䝬支敗逾1,900人，試鏡成功與金宣虎齊齊擔任《貴公子》主角。 姜太䝬支敗逾1,900人，試鏡成功與金宣虎齊齊擔任《貴公子》主角。

新人姜太䝬為角操肌苦練英語

戲內另一被追擊的關鍵角色馬可，則由新人姜太䝬擔任。姜太䝬從接近2,000人中脫穎而出，夥拍金宣虎擔任主角。而姜太䝬不敢怠慢，花了3個月苦練英語，務求說得像韓文一樣流利，此外還有體格訓練，「爲了傳遞性格內斂的馬可的情緒，我不斷想著他會在想什麽，在我腦海中反復思索他的台詞。」因為需要在一個半月內讓自己在體格上變身成爲拳擊手，他和運動員一起受訓，並專注於飲食管控以及减重，並在電影中親身上陣演出包括奔跑、翻滾、跳躍等大部分的動作場面，表現讓人期待。      

金宣虎初登大銀幕主演《貴公子》，電影現正上映優先場。

金宣虎初登大銀幕主演《貴公子》，電影現正上映優先場。

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