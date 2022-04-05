金宵大廈2｜于洋被飲管插死真有其事 黑貓靚寶再成焦點

由陳山聰、李施嬅主演的《金宵大廈2》昨日首播，由於故事承接第一輯，所以劇情直接進入一大堆迷團，好讓觀眾邊看邊估。首個單元《七樓半》環繞于洋、鄭子誠及曾展望扮演的三爺孫，而鄭子誠繼續貫徹其有「有陰謀」的特色，為了以長命契形式購入金宵大廈一單位，出盡招數保住單位。

為了令自己的朋友「早登極樂」，于爺與鄭子誠等進行了一場離奇的折壽法事。

劇情參考19年英國新聞

故事講述爺爺陳生力（于洋飾）因數十年前與三名友人以長命契形式購入金宵大廈某單位，誰人最後離世便可成為單位合法繼承人。隨著年月逝去，四位友人只剩下病危的白威及生力，為了確保盡早將單位歸為己有，生力帶領兒子喜力（鄭子誠飾）、孫兒健力（曾展望飾）進行了一場離奇的折壽法事，正當以為一切就在掌握之中，生力卻因貪飲珍珠奶茶意外遭環保飲管插死。

網民對于洋的死大感興趣，笑言賣珍珠奶茶的店舖「真係多得你唔少，完全唔敢飲。」亦有人發現這次故事應是參考了一則2019年的外國新聞，英國有一名老婦因為跌倒，遭手上飲品的不鏽鋼飲管插穿眼睛，亦因為傷及大腦控制呼吸的區域而死亡。