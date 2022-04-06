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娛樂
2022-04-06 23:24:37

金宵大廈2｜伍詠薇1分鐘演繹極心寒 為角色減磅脫水演「慈母」

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伍姑娘與蘇皓兒的母女關係，令人心寒。

伍姑娘與蘇皓兒的母女關係，令人心寒。

由陳山聰、李施嬅主演的《金宵大廈2》播出第二集單元《雙魚》，故事主線來到伍詠薇、蘇皓兒身上，她們二人扮演兩母女，而蘇皓兒就扮演殘疾人士，一直要由伍詠薇照顧。不過，今集主力講述兩母女如何扮慘，利用別人的善心，而她們母女的溫馨滲住奇怪氣氛。

一秒變面

正當一眾觀眾覺得這集平平無奇之際，伍姑娘其中一場抹牆的獨腳戲令人大叫心寒。網民大讚伍姑娘這場長達1分鐘的演出，盡現功架。這場戲提及伍姑娘在打掃屋企，發現牆上出現一個雙魚圖案，之後她不停抹，並掃上油漆，但發現圖案仍然浮現，隨即觸動她的神經，不停對空氣狂鬧，而且她的笑容詭異，令人不寒而慄。當門鐘一響的時候，伍姑娘的表情變得和顏悅色，一秒變面。同樣，因為伍詠薇這場一分鐘的獨腳戲，令她之後的笑容都使人心寒。最後她閂門虐打蘇皓兒，雖然沒有畫面，亦都令人幻想到非常恐怖的畫面。

伍姑娘的獨腳戲令人心寒。 伍姑娘的獨腳戲令人心寒。 伍姑娘笑容詭異。 伍姑娘的獨腳戲令人心寒。 伍姑娘對住空氣狂鬧。 伍姑娘對住空氣狂鬧。 伍姑娘對住空氣狂鬧。 伍姑娘予人陰森恐怖。 伍姑娘一時笑一時憤怒，非常好戲。

有網民發現今集的伍姑娘非常瘦，而且雙手青筋盡現，就連大特寫也拍到伍姑娘非常乾，有別以往省鏡形象，她表示這也是從影以來首次挑戰師奶角色，亦因為角色而放棄靚靚形象，犧牲不少。據知伍姑娘為了個角色刻意減磅，更在開拍前脫水，令自己皮膚難以上妝，嘴角也甩晒皮，就連陳山聰也大讚專業。

完全看到伍姑娘的皮膚上不到粉。 伍姑娘為角色減磅兼脫水。 伍姑娘表示角色的打扮令她很快入戲。

開心過足癮

伍姑娘與陳山聰開live時，表示因為跳拍的關係，一埋位便是拍攝為蘇皓兒剪髮的場口，因為大家都是首次合作，便要在一個狹窄環境，她坦言當時感到有點困難，但很開心與整個團隊拍出火花，並謂她不時與幕後商討，就連打燈的同事也參與討論，成功拍出令人驚慄的氣氛。

伍姑娘一個眼神也令人大感心寒。 伍姑娘一個眼神也令人大感心寒。 伍姑娘令人不寒而慄，非常好戲。 伍姑娘令人不寒而慄，非常好戲。 伍姑娘開live時，皮膚充滿水分，有別角色乾噌噌。
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