金宵大廈2｜《姐姐》玩墮胎極恐怖 黃婉華塗黑自己扮外傭似過姜麗文

陳山聰與李施嬅主演的《金宵大廈2》今晚播出單元四《姐姐》，由於單元三以電腦遊戲為主題，內容圍繞父子情，有網民認為《城寨英雄 GO！》及《雙魚》都是講親情，而且說教味太濃，與他們幻想中的恐佈懸疑劇情有很大落差。不過，新單元就重拾恐怖風，而扮演工人姐姐Louisa的黃婉華更因為舉止說話與外傭近乎一模一樣，備受網民關注，有網民直言「真係以為菲律賓人，連口音都十足似！」

刻意塗黑自己 姜麗文在《愛．回家之開心速遞》扮工人姐姐Liza成功入屋，有網民認為黃婉華比姜麗文的表現更好。從扮演女婿的林景程IG發布的片段所見，黃婉華為了更似姐姐，就算自己膚色黝黑，也特別將全身的皮膚塗得更黑，更向家中工人姐姐學菲律賓話，又會在周日到姐姐聚集的地點與她們交談。她笑言因為自己的膚色關係，過去也不時被人誤當工人姐姐。

為夢想 放棄高薪厚職 黃婉華本身是香港人，在香港讀中學，之後到加拿大升學。回港後，為了追夢放棄高薪厚職，毅然考入演藝學院，她表示當時有很多人反對她去讀演藝，認為她白白浪費那4年大學，一切要從頭來過，令她也一度質疑自己。她在演藝學院主修表演，因為成績優異更三度獲得獎學金，並獲頒「學院獎—傑出學生獎」及「校長獎—學生優秀大獎」等獎，最後成功考獲戲劇藝術學士(榮譽)學位。