金宵大廈2｜李施嬅親自作曲 錄音連遇怪事

李施嬅、陳山聰再度合作的《金宵大廈2》將於下月播出，插曲《相愛萬年》率先面世，由李施嬅親自作曲，她在社交平台興奮分享說︰「人地話十月懷胎。我做呢首歌真係做左有11-12個月喇。終於生得出。BB好健康。希望大家喜歡佢啦！個MV都幾大陣仗，用返金宵大廈團隊劇組拍攝MV。」

施嬅表示這首歌是與表妹一齊創作，亦沒想過這首歌會用作劇集的插曲。她稱寫完這首歌之後，知道監製在找歌曲做插曲，於是她哼給監製聽，沒想到一拍即合，於是獲選為插曲。她說︰「佢諗住金宵大廈第一集嘅愛情故事去創作，而我就諗住《金宵大廈2》。 所以《相愛萬年》對我唻講唔淨只係一首情歌，亦係代表左我在《金宵大廈2》裏面嘅片段、情感同渴望，係我投入角色時親身的感受。 好感恩可以有機會同大家分享我嘅心底話。」

她表示很高興可以找來大師林若寧填詞，「我哋都用咗好多時間去溝通，佢優美嘅文字完全寫到我想表達嘅說話。甚至乎編曲，我同監製譚國政都來來回回討論過好多次音樂嘅方向。大家都好認真同配合，務求將我喺劇中既的點滴同情緒用音樂表達出嚟。」