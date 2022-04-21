金宵大廈2｜林景程發布黃婉華塗黑片段 發文道歉︰絕對沒有不尊重含意

《金宵大廈2》單元四《姐姐》惹來種族歧視風波，涉事兩集已下架，在劇中扮演菲傭的黃婉華昨日以英文發文致歉，強調絕對沒有不尊重或種族歧視的意圖，只是盡最大努力符合劇本演好角色，為自己對相關議題欠敏感度而造成傷害而致歉，請大家體諒。

林景程︰言行須 符合平道德規範

《淪落人》演菲傭的菲籍女演員姬素孔尚治(Crisel Consunji)日前發文指選角無錯，但認為花絮片段有問題，並指無綫高層應該召見發布影片的人士。在劇中扮演樊亦敏女婿的林景程發布有關花絮片段，今日他在IG致歉。他說︰「我為上星期發佈的影片而道歉，沒有深思熟慮便發佈在社交平台，但絕對沒有對任何種族作出不尊重含意。經過這段時間的沉澱與反思，明白帶來的影響非常具傷害性，作為公眾人物，一舉一動都需要謹慎，發佈和言論都要過濾和審視，每言每行必須符合平等和道德規範。我誠墊的道歉，並會加強這方面的知識，更加注意自己言行。」

林景程獲網民力撐

網民留言支持林景程，著他不要自責，好好演好每個角色，有網民認為今次事件是有人別有用心，林景程等根本不用道歉。過去網民近乎「逢無綫必反」，但今次紛紛表示支持，認為盲指無綫歧視的人沒有了解過角色的需要，抹殺了黃婉華及劇組的努力。