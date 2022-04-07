金宵大廈2｜涉穿越靈異搞到Youku冇得播？大陸網民鬧爆求seed

無綫熱播的《金宵大廈2》比起上輯製作更認真，從佈景到後期製作都較第一輯還要好。根據資料顯示，此片是無綫與大陸平台Youku聯合製作，亦可能因為多了資金，令無綫不用「是是旦旦」。有指此劇的播放時間一改再改是因為遷就大陸檔期，而Youku亦一早播出預告，表示即將推出。

Youku遲遲未播 不過，無綫開播了三日，大陸網民發現Youku的平台依舊只得預告及製作花絮，未見任何相關單元播出。他們在微博不停留言斥Youku遲遲不上架，甚至有人表示為了看《金宵大廈2》而付費當Youku的會員，但最後竟然看不到而大失所望。現時大陸網民不停搜尋「金宵大廈2資源」一詞，希望可以看到相關片段，而「資源」換作香港的網上語言便是「seed」，但他們大多求seed不果。

埋堆堆離奇變獨家 及後，有網民發現要看《金宵大廈2》的話，只能在無綫的大陸專屬平台「埋堆堆」觀看，同樣要付費成為會員方可欣賞。有成為「埋堆堆」會員的網民表示他們看到的版本懷疑是經過修剪，而且同樣出現打格畫面，其中陳山聰全裸一幕，整個人被打格處理，令他們不知道肉色的物體是甚麼。