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娛樂
2022-04-07 10:15:01

金宵大廈2｜涉穿越靈異搞到Youku冇得播？大陸網民鬧爆求seed

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《金宵大廈2》是無綫與大陸平台合拍的作品。

《金宵大廈2》是無綫與大陸平台合拍的作品，早期海報也見有Youku字眼。

無綫熱播的《金宵大廈2》比起上輯製作更認真，從佈景到後期製作都較第一輯還要好。根據資料顯示，此片是無綫與大陸平台Youku聯合製作，亦可能因為多了資金，令無綫不用「是是旦旦」。有指此劇的播放時間一改再改是因為遷就大陸檔期，而Youku亦一早播出預告，表示即將推出。

Youku的預告片標示自己與無綫聯合出品。 預告片右下角標示「Youku全網獨播」字眼。

Youku遲遲未播

不過，無綫開播了三日，大陸網民發現Youku的平台依舊只得預告及製作花絮，未見任何相關單元播出。他們在微博不停留言斥Youku遲遲不上架，甚至有人表示為了看《金宵大廈2》而付費當Youku的會員，但最後竟然看不到而大失所望。現時大陸網民不停搜尋「金宵大廈2資源」一詞，希望可以看到相關片段，而「資源」換作香港的網上語言便是「seed」，但他們大多求seed不果。

Youku至今仍未上載新的影片，熱門搜尋的字眼全與《金宵2》有關。

Youku至今仍未上載新的影片，熱門搜尋的字眼全與《金宵2》有關。

埋堆堆離奇變獨家

及後，有網民發現要看《金宵大廈2》的話，只能在無綫的大陸專屬平台「埋堆堆」觀看，同樣要付費成為會員方可欣賞。有成為「埋堆堆」會員的網民表示他們看到的版本懷疑是經過修剪，而且同樣出現打格畫面，其中陳山聰全裸一幕，整個人被打格處理，令他們不知道肉色的物體是甚麼。

網民只可以到埋堆堆看，這平台是屬於無綫的。 大陸網民對Youku遲遲未播感不滿。 大陸網民對Youku遲遲未播感不滿。 大陸網民對Youku遲遲未播感不滿。 大陸網民對Youku遲遲未播感不滿。

山聰慘變肉色物體

近年大陸對涉及鬼怪、穿越、裸露的鏡頭都一律禁播，對劇集、節目的限制多多，《金宵大廈2》觸及到大陸播放的底線，理應是不能播出，但現時又可以讓「埋堆堆」播出，令人摸不著頭腦，而與Youku合作但遲遲未能播出，有指無綫隨時收不到合拍費用，變相超支製作。

本刊就此事向無綫了解，發言人回覆說︰「一直與內地合作伙伴保持良好洽商，直至今天沒有得知內地4月4日播出。對於事實不符的揣測，本台不作評論。」

陳山聰全裸鏡頭被打格處理，變成一團肉色物體。

陳山聰全裸鏡頭被打格處理，變成一團肉色物體。

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