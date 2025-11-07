金式森林｜何依婷床上激吻羅子溢 感激老公冇詐型：出咗街我哋有一齊睇

封拍檔床戲專業戶

雖然羅子溢與何依婷的親熱及床上戲在劇中只是想像畫面、但過程依然激烈、連番熱吻及纏綿畫面在內地播出時已引發網民討論。談到拍攝過程，何依婷接受官方訪問時透露，由於事前與拍檔子溢做足溝通，拍攝過程快速又順利，並笑封子溢是「床戲專業戶」，她表示：「子溢係一個好好嘅前輩，佢係『床戲專業戶』，所以喺拍攝前佢會同我溝通好晒佢陣間會做啲乜、盡量搵一個令我覺得舒服嘅位去做。」何依婷續指：「佢對場戲有佢自己嘅理解同演繹方式，我聽完都完全跟咗佢個意見去做，所以成個過程拍得好快。其實只要跟住個Flow去，就冇覺得唔舒服、或者好難去完成或者好尷尬。所以真係好多謝佢，呢個係我第一次拍床戲，之前真係完全唔識，今次同佢合作完都令我冇咁驚呢件事。」問到老公有否詐型，依婷感恩老公很支持：「我收到劇本時，已第一時間同佢講呢件事，佢都支持我嘅工作嘅，同埋出咗街我哋有一齊睇，佢完全OK冇問題。」