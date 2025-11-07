金式森林｜何依婷床上激吻羅子溢 感激老公冇詐型：出咗街我哋有一齊睇

無綫與騰訊聯合炮製的台慶劇《金式森林》，由郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等攜手演出；昨晚（6日）一集，《金式森林》焦點當然是羅子溢與何依婷床戲。
封拍檔床戲專業戶
雖然羅子溢與何依婷的親熱及床上戲在劇中只是想像畫面、但過程依然激烈、連番熱吻及纏綿畫面在內地播出時已引發網民討論。談到拍攝過程，何依婷接受官方訪問時透露，由於事前與拍檔子溢做足溝通，拍攝過程快速又順利，並笑封子溢是「床戲專業戶」，她表示：「子溢係一個好好嘅前輩，佢係『床戲專業戶』，所以喺拍攝前佢會同我溝通好晒佢陣間會做啲乜、盡量搵一個令我覺得舒服嘅位去做。」何依婷續指：「佢對場戲有佢自己嘅理解同演繹方式，我聽完都完全跟咗佢個意見去做，所以成個過程拍得好快。其實只要跟住個Flow去，就冇覺得唔舒服、或者好難去完成或者好尷尬。所以真係好多謝佢，呢個係我第一次拍床戲，之前真係完全唔識，今次同佢合作完都令我冇咁驚呢件事。」問到老公有否詐型，依婷感恩老公很支持：「我收到劇本時，已第一時間同佢講呢件事，佢都支持我嘅工作嘅，同埋出咗街我哋有一齊睇，佢完全OK冇問題。」
勾起兒童節目點滴
另外，何依婷在劇中與私生女Jasmine（小演員沈芊羽飾/乳名竹竹）的互動亦值得關注。劇中，依婷與小演員竹竹有不少對手戲，每次依婷都展現了超強母愛，不但聲線溫柔、眼神亦盡是關懷。但據知，依婷與竹竹合作拍攝時，還未得悉自己懷孕一事，對此依婷笑言現在回想起，覺得整件事都是奇妙的緣份，她稱：「好似係天賜嘅禮物咁，戲入面有個女，點知現實中上天都賜咗個女畀我。」依婷續指，與竹竹的合作，令她回想起當年做兒童節目主持的點滴：「啱啱入行時，我做咗大概一年幾到兩年嘅兒童節目，當時成日都要同小朋友相處，所以變咗都會識得點同劇入邊嘅囡囡相處，每次大家見面都好開心。」