金式森林｜梁敏巧客串扮八婆網紅超搶戲 拍劇6年首演有名字角色做足準備

昨晚（22日）一集，飾演「八婆網紅」阿May的梁敏巧登場，劇情講述網紅May在街頭直播時巧遇江嘉敏飾的新聞人物方芷君，遂強逼芷君上鏡之餘，還向芷君連番挑機：「做唔到方仰天（郭晉安飾）個女係咪好唔Gur」、「告我吖，講事實」、「打我吖，你唔夠膽呀？」被逼到埋牆的芷君欲出手怒摑網紅May時，事件驚動警方並鬧上差館。

為免芷君成為「方家第一個監躉」，羅子溢飾演的高深為芷君安排和頭飯局，自覺佔盡上風的May起初已一臉臭寸，吐出口中食物嫌棄有渣之餘，還扮頭痛走人玩拖字訣：「依家係你買我怕，我鍾意幾時頭痛就幾時頭痛，你唔好以為講聲Sorry就冇嘢，就算你畀番一百幾廿萬我，我都未必肯跟你和解。」臨走前還態度惡劣吩咐高深：「喂！你呀，叫啲Waiter嗌啲最靚最貴嗰啲嘅咩和牛呀、魚子醬呀打包，叫埋攞埋落我架車度。」不過好戲在後頭，原來高深一早已錄下阿May所有惡行，並表示公開片段可令她身敗名裂，自知冇得鬥的May即時一秒變順攤簽下和解書之餘，還以極巴結口吻向高深及芷君道謝兼道別。

演活死八婆角色

早前憑《女神配對計劃》人氣急升的梁敏巧，這次再憑《金式森林》》的忘我演出再下一城，無論手勢、肢體語言、語氣及嘴面，全方位都是不折不扣的八婆格，相當厲害！難怪贏盡網民正評，紛紛留言希望她日後拍多啲劇。翻查資料，自2020年已參與劇集拍攝的Maggie，六年來分別做過少女、美女、情侶、護士、主播、記者、觀眾、客人，甚至廁所女士，但有名字的角色還是第一次。Maggie接受官方訪問時，也直認阿May是她入行以來第一個有名字的角色：「亦係最多對白，同埋係我第一次試做八婆啲嘅角色。」