金式森林｜羅子溢開心獲得好角色 提Benz雄難掩傷感

羅子溢在《金式森林》演的「高深」大獲好評。早前他在活動上提到太太楊茜堯著他除眼鏡，是時候要放下角色，今日他沒有再戴上眼鏡，他笑言：「平時冇化妝，戴眼鏡都幾好睇！拍劇有呢一個角色，但做真人嘅時候就要放低啦。」

對於獎項，一如既往以平常心看待，因為每次對手都好強，現階段很享受大家的支持，及看到網民不同平台都有留言鼓勵他，已是一個很好的回報。

提到有網民笑他為了騷肌，於是著監製安排一場除衫戲，跟何依婷做激烈運動，他笑謂：「唔應該怪監製，應該怪何依婷點解要諗埋啲咁嘅嘢，全個畫面都係佢幻想出嚟！嗰場戲都唔算特別暴露、激烈，最緊要可以表達到個意思。」

談到Benz雄離世，羅子溢表示自己跟太太事前完全不知道他患病，收到消息時大感難過。他稱自己入TVB第一部劇便跟Benz雄合作演父子，他提起對方時難掩傷感。

他說：「我係好難過，好愕然同埋好心痛，太太都好傷心。因為佢㗎女嘅時候，都有問我太太有關裙褂嘅嘢，我自己皮膚有啲事嘅時候，佢專登拎啲藥膏比我，私底下都有交集，所以成件事唔係好接受得到。」