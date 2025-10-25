金式森林｜羅蘭花生騷10集換足14套靚衫 監製爆羅蘭姐近乎一take過完成所有拍攝

由無綫與騰訊聯合出品的台慶劇《金式森林》，集合郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等陣容攜手合作，昨晚（24日）一集焦點劇情，交代方家家族信託正式開始運作，由於作為執行人之一的高深（羅子溢飾）對於財政執到正一正，大仔方學禮（何廣沛飾）及二少方學勤（陳浚霆飾）吃盡閉門羮後，先後向嫲嫲方陸超群（羅蘭飾）告狀狂落高深及林澄藥。感覺孫仔畀人恰到上心口的嫲嫲、竟想到用絕食情勒兒子方仰天（郭晉安飾）馬上取消信託並立即趕回家，可惜仰天卻因另有要事在身連番推搪，絕食事件愈鬧愈大。

近乎零NG

昨晚絕對是羅蘭姐過足戲癮一集，除了拋出連串激動絕食Bite：「如果佢再唔取消嗰份信託，嫲嫲就餓死都唔肯食嘢，我睇吓佢係咪想畀雷劈」、「我就放長雙眼，睇吓我呢個仔，對我呢個阿媽有幾絕情」、「我真係發夢都估唔到，我呢個仔咁狠心」；還夾雜了流露渴望被愛的盼望：「就算佢幾忙都好，佢都應該畀個電話我吖」、「個仔返咗嚟未呀？」、心疼孫仔的肉緊，以及最後被激到暈咁滯的虛弱狀態。對於羅蘭姐活到老、演到老的精神，網民無不感到折服，不少人更想起在《溏心風暴》中飾演嫲嫲的李香琴。

談到羅蘭年屆90演戲依然有心有力，其實全靠台前幕後配合；據知為了令羅蘭姐得到充份的休息，台前幕後每日開工都第一時間先拍好羅蘭姐所有的戲份；而羅蘭姐亦相當厲害，每次埋位都能精準記齊所有走位及對白，而且近乎零NG完成所有拍攝，令監製林志華亦大感佩服。