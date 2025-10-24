金式森林｜郭柏妍露腰熱褲look登場 淋紅油幕後花絮曝光

無綫台慶劇《金式森林》逢周一至五晚9點半翡翠台播出，主要演員有郭晉安、陳曉華、羅子溢、羅蘭、何廣沛、羅天宇、陳浚霆、郭柏妍、何依婷、陳星妤、莊子璇、龔慈恩等。昨晚（23日）一集重頭戲，當然是方仰天（郭晉安飾）宣布成立信託基金，並與林澄（陳曉華飾）及高深（羅仲謙飾）齊齊成為信託執行人，意即方家若有人需要拿取每月50萬零用錢以外的金錢、必須得到仰天、林澄及高深批准才行，令方家再度立立亂！另邊廂，林澄親哥哥林耀（唐家麟飾）因欠下巨債牽連林澄，學禮在衰舅父董有為（李成昌飾）唆使下乘機製造混亂加深方老太（羅蘭飾）對林澄的偏見。

曉華誤中「頭獎」 昨晚學禮找人淋林澄紅油、卻誤中副車淋到高靜（郭柏妍飾）一幕，原來拍攝時鬧出不少狀況。由於劇情講述學賢（羅天宇飾）中途殺出英雄救美，為增加天宇出場的Dramatic感，導演安排天宇以手肘擊退「一嘢飛埋嚟的鐵罐」；由於是貨真價實的鐵罐、加上飛埋身有一定衝力，對天宇來說絕對是眼力、忍痛力及敏捷度的考驗。由於場口還需要曉華、郭柏妍、子溢，甚至是鐵罐的配合，天宇前後至少吃了10次NG，其中一次更令曉華誤中頭獎、天宇自己也至少硬食了一下。更慘烈的是，其中兩Take分別因為子溢走錯位及郭柏妍無故傻笑，令天宇再度跌入「重拍地獄」。另一值得留意的是，郭柏妍被淋紅油時發出的聲音相當尖銳、直達海豚音Level，可以說是她入行四年以來最高音的一次！郭柏妍之前接受官方訪問時曾提及自己是首次飾演如此「吵耳」的角色，並謂擔心觀眾未必受落。