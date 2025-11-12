金式森林｜陳曉華獲網民大讚有袁詠儀影子 逾8分鐘激動情緒戲1 take完成

由郭晉安、陳曉華、龔慈恩等主演的《金式森林》踏入結局周，郭晉安飾演的方仰天因病情惡化發生車禍，最後倒在陳曉華扮演的林澄懷裏離世。之後劇情踏入方家爭產戲碼，陳曉華將會向方家報復，而龔慈恩的陰謀亦會逐步揭開。 由於林澄這個角色並不易演，但陳曉華都表現不錯，獲網民大讚有進步，甚至睇好她憑此劇角逐視台。在方仰天離世的場口，陳曉華由內心深處哭出來的痛，以及由惶恐、徬徨、痛楚及極度不捨的情緒遞進、令不少網民為之動容。

其實陳曉華的喊戲確是相當有層次，在離別戲中，曉華哭得淒涼、痛心又不捨；但之後在仰天喪禮上，因為被逼面對現實的林澄，起初流著的是「空洞」的眼淚、感覺猶如痛至行屍走肉；之後因為看到仰天的遺照，曉華的喊戲又多了一份溫柔及思念，相當好戲。 據知方仰天離世這場重頭戲，前後足足拍了兩天；為了拍出效果，安仔還毫不錫身、連環大街大巷碌了超過十次地沙，相當專業。從無綫官方社交網上載的拍攝花絮見到，安仔為了場口不但碌來也碌去，而且拍攝期間還一度下大雨，不過安仔受訪時笑言是「天公造美」，皆因下雨能增添淒美感。

來到昨日，陳曉華無論是面對高深及仰天背叛的痛心欲絕，或是以冷艷姿態化身「復仇女王」、向方家火力全開的場口，都釋出了與人設走向極度脗合的情緒與氣場，要冷艷有冷艷、要淒涼有淒涼，昨晚Ending數秒的「好呀！睇吓點~」一秒即由冷笑Mode跳入狠毒Mode再折返挑機Mode，轉換相當自然，難怪獲不少網民大讚演技躍進。甚至有網民指陳曉華有袁詠儀影子：「由悲痛到絕望令人看見都感受到佢嘅心痛」、「Hera個様同把聲好似袁詠儀，柔弱之中帶點強悍」、「很有驚喜」、「陳曉華情感演繹得好細緻」。

對於陳曉華的表現，監製林志華大為點讚，他透露在長達八分多鐘的「林澄遭方家圍攻」場口，Hera順利一Take過完成整個拍攝，林志華強調，他當時單靠聽陳曉華講對白，已知道她這場戲必中：「我嗰日冇睇過Cam，淨係聽陳曉華講對白，都覺得啲感情全部到晒位，結果出嚟效果真係感人，陳曉華仲喊得好靚、好惹人憐愛。」