金手指｜劉德華忘我演出 頭撼玻璃勇救周家怡楊偲泳

矚目新片《金手指》由莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、白只、太保等傾力合演，雲集多位金像級好戲之人，已敲定12月30日全球公映。 瑟縮車廂兩小時 在電影《金手指》飾演廉署高級調查主任劉啟源的劉德華，為追查由梁朝偉所飾的程一言創立的嘉文集團倒閉事件真相，與妻女周家怡、楊偲泳幾番墮入險境，在其中一幕被歹徒追殺的場面，連場動作華仔皆是真身上陣，勇救險境中的家人，首次合作的家怡和偲泳可以親睹華仔的現場演出，也同聲讚嘆的說：「華哥文戲和動作戲同樣精彩！他的身手很敏捷，尤其看見他在車頂滾下來的動作，令我們也想有嘗試拍動作片的衝動。」雖然兩人沒有華仔的動作來得激烈，但在這場戲中，她們被逼瑟縮在狹隘的車廂，動彈不得，滋味殊不好受。

義無反顧硬撼玻璃 為了應付這場動作戲，華仔毫不錫身，頭撼玻璃、地上翻騰、手撼破鐡，連串激烈的動作，以拯救被困車廂中的妻女周家怡和楊偲泳，在動作導演錢嘉樂的指導下，華仔完全放心去演，其中頭撼玻璃鏡頭更是一take過，雖然玻璃是糖膠質地，但硬度十足，華仔義無反顧的撼下去，一下子便完成這動作，看得大家心驚膽跳！為爭取拍攝時間，華仔沒停下也沒休息，緊接再演另一組動作，這次華仔竟在沒有鋪上軟墊的情況下，來一個倒地翻騰，在石屎地上連番翻騰的他身手敏捷，才兩take又告完成；最後一組動作鏡頭，華仔一口氣爬上被撞至翻側的車頂，嘗試打開車門拯救被困的妻女，原本導演只需要拍攝華仔拍打車門的畫面，但華仔交足功課，即使導演叫cut，他仍繼續出力的狂拍車門，以配合更逼真的氣氛，最後導演超額收貨，但華仔卻在忘我的演出下擦傷手腕，最後還是錢嘉樂告知他手腕受傷，沒當一回事的他，更從容的為自己處理傷口。