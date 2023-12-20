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娛樂
2023-12-20 22:19:56

金手指｜劉德華驚奇阿Sa上圍升cup 梁朝偉唔介意林海峰講錯戲名

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《金手指》三位主角︰梁朝偉、蔡卓妍及劉德華。(羅錦鴻攝)

劉德華、梁朝偉和蔡卓妍(阿Sa)等主演的《金手指》，今日在大圍的圍方舉行盛大首映，同時亦是英皇新的戲院開幕，除了《金手指》的演員外，還有英皇旗下藝人，星光熠熠。

劉德華梁朝偉再合作感興奮

劉德華、梁朝偉和阿Sa接受訪問時，現場fans不停尖叫，叫聲震遍整個商場，連訪問亦難以開始，華仔做手勢示意大家要靜下來才能接受訪問。今次是華仔跟偉仔再次合作，偉仔稱在片場都很忙，無時間跟對方話當年。華仔稱再次跟對方合作，非常舒服，形容對方是一個「全新梁朝偉」，指他的表演方法有不同，對戲時非常興奮。提到莊文強指二人的表現更合拍及成熟，偉仔說︰「咁係應該會進步咗㗎嘛，經過咁多年，大家多咗好多人生閱歷啦，應該進步咗好多，大家都係有要求嘅人。」

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劉德華、梁朝偉再合作。(羅錦鴻攝)

劉德華做了多次手勢著大家靜下來。

阿Sa裝胸 偉仔︰嚇我唔到

阿Sa表示，十多年前曾跟華仔合作，跟偉仔則是首次合作，坦言起初很緊張，全因自己很著緊自己的表現。提到她上圍升cup，她表示是特技化妝，需要倒模製作，每次都要花三小時貼上身。她稱因為上圍升cup，行路姿態及說話都變得不同，而且身材的改造幫助了她的角色。華仔表示今次再跟阿Sa合作，坦言開初不知道對方的上圍是「假大胸」，阿Sa亦不禁失笑表示，多年沒見竟然豐滿了這麼多。

偉仔就稱一早已知阿Sa的身材是假，因為導演已經跟他交代，所以有了心理準備，笑謂︰「嚇我唔到嘅！」他稱造型對演員來說是很重要，可以容易代入，並借機很感謝文念中幫他設計造型。

冇介意林海峰講錯

提到梁朝偉今次的演繹方式，他表示是刻意誇張，令人覺得跟原本的自己有不同。他跟華仔亦希望可以再合作，二人都希望不想再對立，而是拍檔。談起偉仔到電台接受訪問，林海峰因為說錯戲名而自己罰抄一千次，他表示沒有介意，坦言兩部戲的類型很相似。問到之後會否合體宣傳，偉仔表示之後會在內地一齊宣傳，華仔稱有待公司安排。

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